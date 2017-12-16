Microsoft, Surface Phone'la İlgili Gizemli Bir Patent Aldı

Geçtiğimiz yıllarda Nokia'nın mobil bölümünü himayesine alarak bilgisayarlarda alışık olduğumuz Windows deneyimini mobil alana taşıyan Microsoft, bu alanı terketmesine rağmen vazgeçmemiş görünüyor.

Yeni ortaya çıkan bir patent çizimi, ünlü teknoloji devinin mobil alanı bırakmasına rağmen yine de son bir kurşun atmayı planladığını gösteriyor. Aylardır bir söylenti olarak ortalarda dolanan Surface Phone, yakında bizimle olabilir. Bu söylentilerin tekrardan alevlenmesi sağlayan olay ise Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün geçtiğimiz günlerde Microsoft'a verdiği gizemli bir patent oldu.Haziran ayında açılan patentte, böyle bir telefonun nasıl görünebileceğinin taslakları ve açıklamaları yer alıyor.

Patent, Lenovo Yoga'ya benzer iki ekranlı bir aygıta ek esneklik sağlayan bir cihazı işaret ediyor. Ancak Microsoft'un farkı her iki tarafta da bulunan ekranları birleştirecek bir menteşe sistemi üzerinde çalışması oldu. Bu yeni menteşeyle iki ekran birleşiyor ve adeta tek bir ekran gibi görünmesini sağlıyor. Ayrıca cihazın, öne ve arkaya doğru birden fazla konuma katlanmasına olanaklı kılıyor. Yani Microsoft, hem bir dizüstü bilgisayar, hem bir tablet hem de bir akıllı telefon üretmeyi hedefliyor.

Ancak patent her ne kadar oldukça kullanışlı bir cihazı ortaya koysa da konuyla ilgili çok net kanıtlar ortalarda gözükmüyor. Öte yandan Microsoft'un bir yüz tanıma sistemi üzerinde de çalışmadığını belirtelim. Öte yandan telefonun piyasaya sürülmesi Microsoft'un tekrardan mobil dünyada dirilmesi anlamına da gelmeyebilir.

Zira geçtiğimiz günlerde Samsung, Güney Kore'de artık bir efsane haline gelen katlanabilir telefon Galaxy X'e ilişkin bir patent başvurusu yaptı. Yine de Samsung'un telefonunun Microsoft'un Surface Phone'u kadar işevsel bir kıvrılma yapamadığı için çok büyük bir engel olmayabileceği de düşünülüyor.