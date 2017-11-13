Microsoft, gün içinde birden fazla bilgisayarda çalışanlar için aynı anda 3 bilgisayarı kontrol edebilen Yeni Surface Precision Mouse'u tanıttı.

Microsoft, yeni Surface Precision Mouse’u önümüzdeki hafta kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu şık ve ultra hassas farenin en göz kamaştıran özelliği ise aynı anda üç farklı bilgisayarı kontrol edebiliyor olması.

Surface Precision Mouse ile bilgisayarınızı Microsoft Klavye ve Mouse yazılımını yapılandırdığınızda farenin bilgisayarlar arasında geçiş yapması, çoklu ekran kullanımında ekranlar arasında geçiş yapmak kadar kolay hale geliyor.

Tek bir farenin birden fazla bilgisayarda kullanımı elbette ki yeni bir özellik değil. Fakat Microsoft Surface Precision Mouse, bu işlemi hiç bir üçüncü taraf uygulama ya da donanıma ihtiyaç duymadan kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Microsoft Klavye ve Mouse yazılımı olmadığı için bilgisayarınız Windows 10 S ya da Mac OS X ile çalışıyorsa Surface Precision Mouse’un birden çok bilgisayarı kontrol özelliğinden faydalanamazsınız.

Surface Precision Mouse 16 Kasım’da satışa sunulacak. Eğer Windows 10 kullanıyorsanız ve bu çoklu görev faresinin sizin için faydalı olacağını düşünüyorsanız, 99 dolara (380 TL) satın alabilirsiniz.