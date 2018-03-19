Gerçekleştirdiği sızıntılarla adından dünya çapında söz ettirmeyi başaran siber korsan Adrian Lamo, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

İlk olarak 2000’li yılların başlarında gerçekleştirdiği New York Times, Microsoft ve Yahoo sistemlerine sızıntıları ile adından söz ettirmeye başlayan Kolombiya asıllı Amerikalı dünyaca ünlü siber korsan Adrian Lamo, evinde ölü bulundu. Cesedi komşuları tarafından bulunan Lamo’nun ölüm haberini, babası sosyal medya üzerinden ‘’Büyük hüzün ve kırık bir kalple Adrian'ın ölümünü bildirmeliyim. Parlak bir akıl ve merhametli ruh gitti, o benim sevgili oğlumdu’’ sözleri ile duyurdu.

Birleşik Devletler’in Kansas eyaletinde yaşayan siber korsanın ölüm nedeni hala bilinmiyor olsa da ölümünün son yaşanan ABD ordusu olayları ile ilgisi olabileceğinden şüpheleniliyor. Lamo, askeri istihbarat servisinde çalışan iki arkadaşı ile birlikte orduya ait bazı belgeleri ele geçirmiş, arkadaşlarından biri olan Chealsa Manning yakalanmış fakat sonradan Obama hükumeti cezasını ertelemişti.

Lamo, ABD ordusunun Afganistan ve Irak’taki savaş suçlarını da içeren 750 bin belgeyi WikiLeaks’e sızdıran kişinin Bradley Manning isimli asker olduğunu fakat askerin cinsiyet değiştirerek Chelsea Manning adını aldığını FBI’a bildirmişti. Görünüşe göre Lamo’nun çift taraflı oyunu onun için iyi bir son hazırlamadı.