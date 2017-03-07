Microsoft, Visual Studio'nun 2017 Sürümünü Yayınladı!

Microsoft, yazılım geliştiriciler için sunduğu Visual Studio programının yeni sürümünü bugün yaptığı duyuruyla birlikte yayınladı.

Yazılım dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olan Microsoft, başta C dilleri olmak üzere birçok farklı dilde uygulama geliştirmeyi sağlayan Visual Studio uygulamasının yeni sürümünü yayınladı.

Profesyonel yazılımcıların zamanında ilk hesap makinelerini kodladıkları Visual Studio, 2017 sürümüyle birlikte geliştiricilere çok daha kolay ve pratik bir kullanım vaat ediyor. Özellikle yeni Microsoft Visual Studio 2017, verileri bulut ortamına kaydetmesi ve mobil uygulama geliştiricileri için içerdiği önemli yeniliklerle dikkat çekiyor.

Artık Microsoft Visual Studio 2017 ile birlikte yazılımcılar yaptıkları hataları daha basit bir şekilde bulup çözebilecek, verilerini buluta kaydedebilecek ve hem iOS hem de Android platformu için geliştirdiği uygulamaları akıcı bir şekilde önizleyebilecek.

Eğer siz de bir yazılım geliştiricisiyseniz ya da merakınız varsa, Microsoft Visual Studio 2017'yi bu bağlantıdan indirebilirsiniz.