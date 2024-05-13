vivo, amiral gemisi X100 serisine yepyeni bir telefon ekledi. X100 Ultra ismini alan bu cihaz, dikkat çeken özelliklerle gelirken kamera konusunda da bir ilke imza atıyor.

vivo 2023’ün sonlarına doğru amiral gemisi X100 telefonlarını resmen tanıtmıştı. Ancak şirketin bu cihazlarla sınırlı kalmayacağı, yenilerini seriye dahil edeceği söyleniyordu. Bunlardan biri de X100 Ultra’ydı. Cihaz, aylardır devam eden sızıntıların ardından bugün resmen tanıtıldı.

vivo X100 Ultra, her özelliğiyle “amiral gemisi” tabirinin hakkını veriyor. Ancak en çok dikkat çeken kısmı, yine Zeiss iş birliğiyle karşımıza ileri seviye kamera kurulumu. İşte cihaz hakkında bilmeniz gerekenler.

200 MP telefoto kameralı ilk telefon

vivo X100 Ultra genel anlamda kardeşlerine benzer bir tasarıma sahip. Cihazda kavisli ve delikli ekran tasarımı görüyoruz. Arkada ise yuvarlak ada içine yerleştirilmiş 3’lü kamera kurulumu bizi karşılıyor. Telefonun boyutları; uzunluk, genişlik ve kalınlık olmak üzere sırasıyla 164,7 mm, 75,57 mm ve 9,23 mm olarak açıklandı. Ağırlığı ise 229 gram.

Telefon, tıpkı standart ve Pro modelde olduğu gibi 6,78 inçlik bir AMOLED ekranla geliyor. 3200x1440 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızını da ekleyelim. Maksimum parlaklığının ise HDR içeriklerde 3000 nite kadar çıkabildiği söyleniyor.

vivo X100 Ultra’da Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ü görüyoruz. Serinin diğer üyelerinde Dimensity 9300 kullanılmıştı. İşlemci, 12 ve 16 GB LPDDR5X RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. Depolama ise 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkabiliyor.

Gelelim kameraya. Cihazın arkasında 50 MP’lik (f/1,75) ana, 50 MP’lik (f/2,2) ultra geniş açılı ve 3,7x optik zoom destekli 200 MP’lik Zeiss APO süper telefoto kamera (f/2,67) var. 200 MP’lik bu kamera, telefoto kameralar arasında sektörde bir ilke imza atıyor ve telefonu bir başka seviyeye taşıyor. Ön tarafta ise yine kardeşlerinden önde olan 50 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Cihazda 8K’ya kadar ultra yüksek çözünürlüklü video çekimi ve 4K’ya kadar ağır çekim çekimi de destekleniyor.

Pil tarafında da iyileştirmelerle geldiğini görebiliyoruz. vivo X100 Ultra, 5500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu 5000 mAh’lik standart ve 5400 mAh’lik Pro modelden daha iyi olduğunu gösteriyor. Cihazda 80W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteği olduğunu da ekleyelim. Kutudan Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile çıkıyor.

vivo X100 Ultra teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, QHD+, AMOLED, 120 Hz İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP ana, 50 MP ultra geniş açı, 200 MP telefoto Ön Kamera 50 MP Batarya 5500 mAh (80W) İşletim Sistemi Origin OS 4 (Android 14)

vivo X100 Ultra fiyatı

12 GB + 256 GB 898 dolar 16 GB + 512 GB 1.009 dolar 16 GB + 1 TB 1.105 dolar

vivo X100 Ultra'nın serinin diğer üyeleri gibi ülkemize gelmesi beklenmiyor.

vivo X100 Ultra ile çekilmiş bazı fotoğraflar