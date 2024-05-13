Bir tarafta Kuzey Kore, bir tarafta İsviçre, ortalarında ise Volvo 144… Bu üçlünün, dünyanın en büyük araba hırsızlığı olayını meydana getireceğini tahmin edebilir miydiniz? Üstelik bir taraf hâlâ diğerine borçlu!

1970'lerde Kuzey Kore, sanayileşme hamleleriyle dikkatleri üzerine çekerken İsveç ile yaşanan olay; sadece diplomatik bir tatsızlık değil aynı zamanda tarihin en ilginç araba hırsızlıklarından biri oldu.

İsveç'in güçlü araba markası, Kuzey Kore'nin kapılarını çaldığında kimse bu anlaşmanın nasıl bir yere gideceğini bilmiyordu. Araba sevkiyatı anlaşması, nasıl olmuştu da skandal bir hırsızlığa dönüşmüştü?

İsveç, Kuzey Kore'ye 1000 tane Volvo 144 göndermişti.

1970’li yıllar, Kuzey Kore'nin gelişen bir sanayi ekonomisine sahip olduğu ve diğer ülkelerden yardım aldığı zamanlardı. İsveç, Kore’yi kazançlı bir pazar olarak görmeye başladı. Volvo, ASEA, Kockums, Atlas Copco ve Alfa Laval gibi İsveç firmaları; ürünlerini ülkeye ihraç etmek istedi ve Pyongyang şehrinde endüstriyel bir fuar düzenledi.

1974 senesinde İsveç hükûmeti; taksi olarak kullanılmak üzere, o zamanlar dünyanın en güvenli ve güçlü arabalarından kabul edilen 1000 adet Volvo 144 sedan sevkiyatının yanı sıra 70 milyon doların üzerinde ağır makine için Kuzey Kore ile bir anlaşma yaptı.

Kuzey Kore, tüm bu araçların ücretini hiçbir zaman ödemedi.

Kuzey Kore, günümüzde bile bu faturayı ödemedi. Hatta İsveç İhracat Kredi Ajansı’na göre bu otomobillerin faizi ve ödenmemiş cezaları, 322 milyon dolara kadar ulaştı. İsveç, Kuzey Kore’ye hâlâ yılda 2 defa fatura gönderiyor ama nafile.

Bu ödenmeyen fatura öyle bir hâl aldı ki İsveç ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerde gerginlik oluşturdu. Olay da “tarihin en büyük araba soygunu” olarak yer etti ve otomobil üreticileri bir daha Kuzey Kore’ye araba göndermeye cesaret edemedi.

Peki bu eski arabalar nasıl korunuyor şu an?

Kuzey Korelilerin eski Volvo 144 arabalarını nasıl muhafaza ettiğine dair hâlâ bir gizem var. Arabalar genel olarak taksi amacıyla kullanılıyor ve teoriler arasında İsveç ile yapılan anlaşmanın büyük miktarda yedek parça için bir hüküm içermesi ihtimali de yer alıyor.

Diğer teoriler ise yedek parçaların ülkeye gizlice sokulduğunu ya da Kuzey Kore'nin kendi küçük taklit endüstrisiyle arabaların parçalarını yeniden ürettiğini söylüyor. Her ne olursa olsun, bu olay hâlâ günümüzde "gelmiş geçmiş en büyük araba hırsızlığı" olarak anılmaya devam ediyor.

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