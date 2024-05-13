Google, ilk olarak 2021 yılında duyurduğu Starline Projesi isimli 3 boyutlu görüntülü görüşme teknolojisinin nihayet yakında kullanıma sunulacağını duyurdu. Zoom ve Meet'e de entegre edilecek teknoloji için HP ile iş birliğine gidildi.

Google, 2021 yılındaki geliştirici konferansında Starline Projesi ismini verdiği bir proje duyurmuştu. O zamandan beri geliştirilme aşamasında olan yapay zekâ destekli bu proje, deneysel bir video iletişim yöntemiydi ve görüntülü görüşme deneyimine yepyeni bir hava kazandırmayı planlıyordu. Görüşme sırasında karşınızdaki kişinin hologram benzeri 3 boyutlu modelini görebiliyordunuz. Bu şekilde aynı yerdeymiş gibi hissediyordunuz.

Starline Projesi aslında ilk başta bir sohbet kabiniyle tanıtılmıştı. İçinde büyük bir ekran bulunan bu kabidne 3 boyutlu görüşme gerçekleştirilebiliyordu. Ancak şirket, 2023 yılında teknolojide değişiklikler yaptı ve o devasa kabinden kurtuldu. Bunun yerine sadece TV benzeri üstüne kamera monte edilmiş büyük bir ekrana çevirmişti. Bu da teknolojiyi ofis ve konferans salonları için daha kullanışlı hâle getirdi.

Starline Projesi, Zoom ve Meet gibi uygulamalara gelerek nihayet kullanılmaya başlayacak

Üç yıl geçmesine rağmen Starline Projesi’nin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir gelişme yaşanmamıştı. Ancak şirket, bugün nihayet bu konuya açıklık getirdi. Paylaşılan bir blog gönderisiyle teknolojinin artık “laboratuvardan çıkıp” kullanıcılara sunulmaya başlayacağı ifade edildi.

Şirketin açıklamalarına göre yakın zamanda ürünün günümüzde çok sık kullanılan Zoom ve Google Meet gibi video konferans uygulamalarına entegre edildiğini göreceğiz. Böylece dünya çapından kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak ve görüntülü görüşmeleri çok ileri bir seviyeye taşıyacak.

Google, ürünü ticarileştirmek için bir başka teknoloji devi HP ile iş birliği yaptığını söylüyor. Bunun 2025’te gerçekleşeceği de ekleniyor. HP yöneticisi Alex Cho, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Google ile bu teknolojiyi pazara sunmak için ortaklık kurmaktan çok mutlu olduklarını ifade ediyor.

Starline Projesi hakkında paylaşılan bilgiler şimdilik bu kadar. Google, bu yılın ilerleyen dönemlerinde teknoloji hakkında daha fazla bilgiyi bizlerle buluşturacağını ifade etti.

Google'ın yarınki geliştirici konferansı I/O'da tanıtmasını beklediğimiz şeyler için: