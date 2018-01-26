Microsoft, Windows 10'a İki Yeni Özellik Getiriyor!

Microsoft, Windows 10'a getirmeyi planladığı iki yeni seçenek ile kullanıcılara topladığı verilere görüntüleme ve silme hakkı tanıyacak.

Microsoft’un içeriği pek bilinmeyen veri toplama politikası, özellikle gizliliğe bir tık daha fazla önem veren kullanıcılar için daima tartışma konusu olmuştur. Şirket, kullanıcıların endişelerini bir miktar olsun dindirebilmek için iki yeni özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Microsoft daha önce yaptığı bir açıklama ile mümkün olduğunca az telemetri verisi topladığını açıklamıştı. Fakat Ghacks tarafından Windows 10 ön izleme sürümünde fark edilen iki yeni seçenek ile artık Microsoft’un topladığı verileri tamamen kontrol etmek ve silmek, kullanıcıların elinde olacak.

Geri bildirim ve tanılamalar ayarlarına gelen yeni 'Tanılama Verisi Görüntüleme' ve 'Tanılama Verilerini Sil' seçenekleri ile artık Microsoft’a gönderilen verilerin neler olduğunu kontrol edebilir ve silebiliriz. Fakat özellikler şu an için ön izleme sürümünde deaktif konumda bulunuyor.

Microsoft’un getirdiği bu iki yeni seçenek, veri toplama politikasının kullanıcılar için daha anlaşılır olması açısından oldukça olumlu bir adım. Fakat bu özellikler henüz Windows 10 ön izleme sürümünde dahi deaktif konumda bulunuyor, bu nedenle kararlı Windows 10 sürümüne hiç gelmeyebilir.