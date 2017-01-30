  • Microsoft, Windows 10 İçin Oyun Modu’nu Dağıtmaya Başladı!

Microsoft, Windows 10 İçin Oyun Modu’nu Dağıtmaya Başladı!
Microsoft, Windows 10 İçin Oyun Modu’nu Dağıtmaya Başladı!
Geçtiğimiz günlerde test çalışmalarına başlanan Windows 10 için Oyun Modu’nun dağıtımına başlandı.

Microsoft, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Windows 10’da maksimum oyun performansı sağlayacak yeni oyun modundan bahsetmiş, geçtiğimiz günlerde test çalışmalarına başlamış, ayrıca bu modun ne işe yaradığını da açıklamıştı. Ve beklenen an geldi: Şirket, bu özelliği Windows 10 Insider Ön İzleme programı dahilinde, 15019 ön izleme sürümüyle kullanıcılarına dağıtmaya başladı.
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Eğer bu modu aranızda kullanmaya başlayanlar varsa şirketin bir uyarısı var: Birtakım hatalarla karşılaşabilirsiniz. Son izleme sürümünün platform tabanlı çeşitli hatalar barındırdığını belirten Microsoft, bunun kendileriyle ilgisinin bulunmadığını, fakat bazı popüler oyunların oynanmasına ‘olumsuz’ olarak etki edebileceğinin unutulmaması gerektiğini açıkladı. 
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Oyun modunun amacını tekrar kısaca özetlemek gerekirse, oyuncuların oyun esnasında cihazlarının donanımlarından maksimum seviyede verim alması olarak belirtebiliriz. Çerçeve hızının iyileştirilmesiyle ekran ve grafik kartlarının kaynaklarının ön plana alınmasını sağlayan özelliğin bu yıl içerisinde çıkacak Windows 10 Creators Update ile birlikte tüm kullanıcılara dağıtılması hedefleniyor.

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Etiketler: microsoft, Oyun Modu
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