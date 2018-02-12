Microsoft, isminde Windows geçen hiçbir uygulamanın mağazada yer almasını istemediğini belirtti.

Son birkaç yılda birçok güncelleştirme yapılan ve sürekli iyileştirmeye çalışılan Microsoft Mağazası'nda hâlâ birçok eksik uygulama var. Google gibi birçok büyük şirketin Windows 10 için uygulaması hâlâ bulunmuyor. Özellikle Windows telefonlarının bitişine zemin hazırlayan bu uygulama marketi sorunu henüz çözülebilmiş değil. Herkes Microsoft'tan bu soruna bir çözüm üretmesini beklerken, Microsoft tam tersini yapıyor ve isminde Windows geçen bütün uygulamaları mağazadan kaldıracağını belirtiyor.

Bu hafta sonu yazılım devi Microsoft, adlarında "Windows" bulunan tüm uygulamaların geliştiricilerine "uygulamanızı yeniden adlandırmak mı yoksa silmek mi istersiniz?" diyerek bir mail yolladı. Çünkü Microsoft, Windows isminin uygulamalarda geçmesini asla istemiyor. Fakat sorun şu ki, bu mail cumartesi günü geliştiricilere gönderildi ve yanıt için sadece bir gün süre verildi. Yanıt verilmediği takdirde Microsoft, bu uygulamaları mağazadan kaldıracağını belirtiyor.

Microsoft aynı zamanda mailde bir hata daha yaptı. 2015'ten beri ismi "Microsoft Store" olan mağaza uygulamasının adını, Windows 10'a geçmeden önceki ismi olan "Windows Store" olarak yazdı. Maili hazırlayan kişinin bilgisayarında Windows 10 sürümünün olmadığı öne sürülüyor. Tüm kullanıcılarını Windows 10 kullanmaya zorlayan şirketin böyle bir hata yapması, şirketi zora sokabilir.

Bu yasaklamadan etkilenen kaç tane uygulama olduğu bilinmiyor. Ancak geliştiricilerin acilen isimlerini değiştirmeleri gerek, zira Microsoft'un bu konuda tolerans sağlamayacağı söyleniyor. Ayrıca bu yasaklamayı dinlemeyen ve Windows ismini hâlâ uygulamalarında kullanmaya devam eden geliştiricilerin, geliştirici hesaplarının da kapatılması olası bir durum.

Ufak bir mağaza araması yapıldığında, isminde Windows geçen yüzlerce uygulama olduğu görülüyor. Microsoft'un tüm bu uygulama sahiplerine mail atıp atmadığı ise bilinmiyor. Eğer mail atmadıysa, geliştiriciler büyük riskle karşı karşıyalar. Bu yasaklamadan haberi bile olmayan çoğu geliştirici, hesaplarının kapatılması durumuyla karşılaşabilir. Microsoft'un bu hatayı yapmaması isteniyor. Microsoft'a bu konu hakkında sorular soran yabancı basın, şirketten henüz bir yanıt gelmediğini belirtti.

Umarız herhangi bir geliştici bu durumdan kötü etkilenmeden sorun çözülür. Aksi hâlde Microsoft'un zaten var olan mağaza problemi daha da kötü bir hâl alabilir.