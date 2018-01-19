Microsoft'a bağlı bir araştırma ekibi, metinsel açıklamaları değerlendirerek sıfırdan resim çizebilen bir yapay zeka geliştirdi. Geliştirilen yapay zeka, gelecekte ressam ve iç mimarlar için bir asistan görevini üstlenebilir.

Google, uzun süren çalışmalar sonucunda yapay zekaya Doodle oluşturmayı öğretmiş olabilir. Fakat daha karmaşık görseller çizmek, bilgisayarlar için hala kolay bir işlem değil. Bir yapay zekaya siyah kanatlı, kısa gagalı, sarı bir kuş çizmesini isteyin. Pek mümkün görünmüyor.

Fakat Microsoft’taki araştırmacılar, yapay zekaya tarife göre resim çizdirebilmek için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar. Bilgisayara ne çizmesini istediğinizi metin olarak giriyorsunuz, yapay zeka tarifinizi inceleyerek görüntüyü oluşturmaya başlıyor, detaylandırıyor ve size sunuyor.

Microsoft’un yapay zekası henüz mükemmel bir ressam olmayabilir. Fakat gelecekte ressamlara ya da iç mimarlara taslak oluşturmada yardımcı olabilecek bir sesli asistanı hayal etmek o kadar da zor değil. Siz tarif edin, asistan çizsin. Siri ya da Bixby’den daha yararlı olacağı kesin.

Ekip ilk olarak görüntülerde ne olduğunu tespit edip metine dönüştüren CaptionBot ile birlikte bilgisayarın hayal gücü ve doğal dil işleme yetenekleri üzerinde araştırmalarına başladı. Daha sonra ise insanların görseller hakkında sordukları soruları yanıtlayan SeeingAI adlı sistemi oluşturdular.

Ekibin oluşturduğu teknoloji iki parçadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki görüntüleri üreten Generative Adversarial Network(GAN), ikincisi ise üretilen görüntülerin kalitesini ölçen Discriminator’dür. Ayrıca çizim botu hangi kelimenin hangi görsele gittiği konusunda da eğitildi.

Ekip ayrıca daha iyi çizimler oluşturulabilmesi için insan dikkatinin bir matematiksel tasvirini de oluşturdu. Bu sayede çizim botu tıpkı insanlar gibi karışık açıklamalardan bir imge hayal ederek onu renkli ve detaylı bir şekilde oluşturabiliyor.