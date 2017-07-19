Araştırmacılar Origami sanatındaki ilkeye dayanan katlanabilir, pil ve tel bulundurmayan robotlar üzerinde çalışıyorlar.

Geleneksel Japon origami sanatı, basit bir kağıt yaprağını çok özel bir katlama, kırıştırma ve kıvrım deseniyle karmaşık, üç boyutlu şekillere dönüştürür. Bu ilkeye dayanan katlanır robotlar, robotik tasarımın heyecan verici yeni bir sınırı olarak ortaya çıktı. Ancak genelde onboard piller veya bir güç kaynağına kablolu bir bağlantı gerektiriyor ve bu nedenle onları daha hantal hale getiriyor, işlevlerini kısıtlıyor.

Wyss Biyolojik Mühimmat Mühendisliği Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (SEAS) araştırmacılarından oluşan bir ekip, karmaşık, tekrarlanabilir hareketler üretebilen batarya içermeyen katlanabilir robotları üretti.

Araştırma ekibinin robotları menteşeler vasıtasıyla orta üçgene, orta üçgende küçük bir devreye bağlandığı düz ve ince esas aldıkları kağıda benzeyen plastik dört yüzlüdürler. Menteşeler, deforme olduktan sonra orijinal şeklini, belirli bir sıcaklığa ısıtılarak iyileştirebilen, şekil hafızalı alaşım SMA adı verilen metal türünde bobinler eklenmiştir.

Wyss Enstitüsü ve SEAS'de doktora sonrası çalışan bir araştırmacı olan Mustafa Boyvat "Sadece robotlarımızın katlama hareketleri tekrarlanabilir değil, ne zaman ve nerede gerçekleştiklerini kontrol edebiliyoruz, daha karmaşık hareketler sağlıyor" diyor.

Bu tür minimalist robot teknolojisi için birçok uygulama var; Örneğin gelecekte rahatsız edici bir endoskobun ameliyat sırasında boğaza koyulması yerine, hasta, hareket edebilen ve doku veya film çekme gibi basit görevleri yerine getirebilecekleri bir mikro-robotu yutabilir.