Microdalga Fırında Isıtılan Pişmiş Yumurtalar Neden Patlar?

Yaşanmış bir olaydan yola çıkan araştırmacılar, kaynatıldıktan sonra kabuğu soyulmuş yumurtanın, mikrodalga fırında ısıtıldıktan sonra yenmesi halinde neden patladığına açıklama getirmeye çalışıyorlar.

Dilde yaygın yanıklar, kulaklarda yüksek sesli çınlama. Mikrodalgada ısıtılan kabuğu soyulmuş, haşlanmış bir yumurtayı düşünmeden ısırdığınızda başınıza gelecek şeylerden bahsediyoruz.

Çok kaynatılmış yumurtaların mikrodalgalarla pek araları yoktur (ya da bakış açınıza göre, fazlaca iyidir araları). Bir yumurtayı alıp mikrodalgada ısıttıktan sonra (zamanlayıcı çalışmaya devam ettiği esnada patlamadığını varsayarsak) sarsarsanız, patlayarak sıcak balçık yağmuru şeklinde ortalığa saçılması ihtimali oldukça yüksektir.

Peki bu patlama sesi ne kadar güçlü olur? İşte bu bir dava konusu. Ve bu davaya bağlı olarak gerçekleştirilen bilimsel bir keşfin.

Zamanın birinde Amerika’da bir yerde (ayrıntılara hala vakıf değiliz) adamın biri restauranta gitmiş ve bir yumurta ısırmış. Bu yumurta, mikrodalga fırında yeniden ısıtılmış bir yumurtaymış. Kahramanımız pürüzsüz, bembeyaz yumurtayı ısırıverdiğinde, aniden patlayıvermiş. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan adam, restaurantı suçlayarak, görünür yaraların haricinde patlamadan kaynaklanan ses nedeniyle işitme kaybına da uğradığı iddiasıyla dava açmış.

Peki bir yumurta neden patlar?

Eğer patatesi soymadan mikrodalgaya koyarsanız, patatesin kabuğunun altındaki buhar basıncı artarak, patlamasına neden olabilir. Araştırmacıların ifadelerine göre bir patlamanın basit mekanizması bu. Tıpkı alev alan el bombasının dış kabuğunu parçalayarak patlaması gibi.

Fakat soyulmuş bir yumurtanın patateste olduğu gibi yüksek gerilme gücüne sahip bir kabuğu bulunmuyor. Yumurta kabuğu, yüksek dereceli dahili buhar basıncına karşı yeterince güçlü değildir. Yumurtanın kabuğuyla beyazı arasında bir zar bulunur. Bu zar basıncın birikmesine neden olabilir ama kabuğunu soyduğunuzda bu zar da gider. Buna rağmen soyulmuş yumurtalar patlamaya devam ederler.

Bu noktada araştırmacılar alternatif bir açıklama getiriyorlar.

Yumurtanın sarısı, çevresindeki sudan çok daha hızlı şekilde ısınır. Belki de küçük su birikintileri proteinler içinde hapsolarak, yüksek ısıya erişiyorlardır.

Normal hava basıncında bu birikintiler genişleyerek, buhara dönüşürler. Fakat yumurta içerisinde çevrenin baskısı nedeniyle sertlen proteinler, ısının artmasına rağmen bu birikintilerin sıvı halde kalmalarına neden oluyor olabilirler.

Fakat bu birikintilerden birini sarsarak genişlemesini sağladığınızda, su molekülleri boşluğu doldurmak için akın ederler. Genişleme olur, etrafı saran dokuyu parçalar ve diğer birikintilerin de eş zamanlı olarak faz değişimine uğramalarını sağlarlar. Sonuçta ortaya çıkan kolektif balon patlaması yumurtayı zerrelerine ayırarak, basınç altında gerçekleşen tipik bir patlamayı andırırcasına parçaların etrafa saçılmasına neden olur.

Araştırmacıların yazdıkları yazıda bu patlama olayı için yaptıkları tanımlama ise şöyle: