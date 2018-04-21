Milli Eğitim Bakanı: Tablet Yerine Klavyeli Bilgisayar Verec

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okullarda tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur'da katıldığı kitap fuarı açılışında çok önemli açıklamalarda bulundu. Okullarda sabahçı-öğlenci şeklinde tabir edilen ikili öğretimi tamamen kaldırmaya karar verdiklerini belirten Yılmaz, derslik açıklarının en kısa sürede tamamlanacağını ekledi.

Okullarda kodlama dersinin resmen başladığını söyleyen Yılmaz, önümüzdeki dönemde çocuklara tablet yerine klavyeli bilgisayarlar vereceklerini açıkladı. Kodlama yapabilmek için klavyeli bilgisayarların gerekliliğine dikkat çeken Yılmaz, bu imkanın ilerleyen süreçte meslek liseleri ve özel okulları da kapsayacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasının dikkat çeken detayları:

“Önümüzdeki dönem çocuklarımıza kodlama dersinin uygulamasını yapabilsinler diye tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönem meslek lisesi ve özel eğitim kurumlarını da bu kapsama alacağız. Dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bugün görev yapan her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atandı. Bu yıl 25 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız. 600 binden fazlası bizim dönemimizde atanmış öğretmenlerimizle, evlatlarımıza daha iyi eğitim vereceğiz."