Milyonlarca Meksikalının Ölümüne Salmonella mı Neden Oldu?

İngiltere Coventry Üniversitesinden bir grup bilim insanı, pek çok spekülasyon yaratabilecek bir açıklamaya imza attı ve Meksika yerlilerinin ölümünün Salmonella bakterisine bağlı olabileceğini öne sürdü.

İspanyol güçleri 1519'da Meksika'ya geldiğinde, yerli nüfus 25 milyon civarındaydı. Birkaç on yıl sonra Meksika yerlilerinin sayısı 1 milyona düştü.

Bu konuda bolca spekülasyon mevcut. En yaygın teori çiçek hastalığı. Kızamık, tifo gibi hastalıklar da Aztek toplumunun çökmesine katkıda bulunmuş olabilir. Bir diğer dehşet verici iddia ise Cocoliztli virüsü. Ebola virüsü ile aynı aileden olan Cocoliztli, bir RNA virüsü. Neyse ki Ebola hariç söz konusu hastalıklar günümüzde kolayca tedavi edilebiliyor.

Şimdi ise bir grup bilim insanı, saptadıkları DNA'lar sayesinde yerlilerin ölümüne sebep olan mikrobik yapının Salmonella salgını olduğunu iddia ediyorlar.

Araştırmacılar Aztek salgınının sebebini anlamaya çalışırken, güney Meksika'nın Oaxacan yaylalarında bulunan mezarlık alanını araştırdılar. Orada gömülen 29 kişinin dişleri incelendi. Ekip, bakteriyel DNA'yı insan DNA'sından ayırdı ve sonuçları 2.700'den fazla modern bakteri genomuyla karşılaştırdı. Sonuç pek de hoş olmadı. Bilim insanlarının karşılaştığı şey iyi tanıdığımız Salmonella bakterisiydi. Üstelik bakterinin en nadir türü olan Paratyphi C ile karşı karşıyayız. Bakteri, ağır gıda zehirlenmelerine ve ölüme sebep olabiliyor.

Salmonella genellikle iyi pişirilmemiş tavuk etinden bulaşıyor ancak diğer hayvanların etlerinden de bulaşması mümkün. Antibiyotiklere direnç gösteren bakteri, masum görünen su kaplumbağalarının ısırması ile bile bulaşabiliyor.

Bu araştırmaya İngiltere'de, Coventry'deki Warwick Üniversitesi'nden Mark Achtman'ın bulgusu yol açtı. Zira 1200'lü yıllarda Norveç'e gömülmüş genç bir kadından alınan bir bakteri Salmonella genomunun analizini içeriyordu. Böylece söz konusu bakterinin Meksika'yı ziyaret etmeden Avrupa'da dolaştığı belli oldu.