Mısır'daki Kazılarda Herkesi Şaşırtan Sfenks Keşfi

Mısır'da, bilim insanları ve arkeologlar tarafından yürütülen çalışma sonucunda ortaya çıkan bir yapı, herkesi şaşırttı.

Mısır'da, mevcut Sfenks'lerin arasında gerçekleştirilen kazılar neticesinde, milattan önce 2500 yılında yapıldığı düşünülen bir Sfenks bulundu.

Mısır’ın en turistik bölgelerinden olan Karnak ve Luxor bölgesinde, ülkenin en ikonik yapılarından Piramit ve Sfenks'lerin bulunduğu yerdeki bir otoyol kenarında gerçekleştirilen kazılarda 4000 yıldan daha eski bir yapı ortaya çıkarıldı.

Yapılan açıklamada, Firavun Khafre döneminde yapıldığı tahmin edilen Sfenks'in oldukça büyük boyutlarda olduğu ifade edildi. Tarihi Eserlerden Sorumlu Genel Direktör Muhammed Abel Aziz, “Aslan bedeninde insan kafası olan bir heykel keşfedildi. Şu an toprağın altında ve bunu çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Aziz, heykelin bir hayli eski olmasından ötürü çalışmaların yavaş ilerlediğini belirtti.