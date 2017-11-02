Xiaomi, bu yılın başlarında Çin'de dağıtılan MIUI 9 arayüzünü tüm dünyaya dağıtacağını açıkladı.

Dünyanın en ünlü akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, kendi telefonları için geliştirdiği MIUI 9 arayüzünü sonunda küresel pazarda yayınlıyor. Uzun süreden beri beklenen arayüz, ülkemiz dahil tüm dünyada küresel olarak indirilip kurulabilecek.

Hindistan’daki Redmi Y1 etkinliği sırasında tanıtılan arayüzün, ham Android kadar hızlı çalıştığı iddia ediliyor. MIUI kullanımının istatistiklerini de paylaşan şirket, arayüzün 56 farklı dili desteklediğini ve 220 ülkede 280 milyon cihazda kullanıldığını belirtti. Yeni arayüz, Xiaomi Mi 2 ve üzeri tüm Xiaomi cihazlarını kapsıyor.

MIUI 9’un istikrarlı sürümü önümüzdeki iki-üç hafta içerisinde Redmi Note 4, Mi Mix 2 ve Mi Max 2’ye gelecek. Bu süreçte üç cihaz için beta seçeneği sunacak Xiaomi, diğer telefonlara da sırasıyla güncellemeyi sunacak.

Arayüzde Neler Var?

MIUI 9’da görüntülü arama, akıllı asistan ve akıllı uygulama başlatıcısı başta olmak üzere pek çok yenilik geldi. Bu yeniliklerin en önemlisi, arayüzün Android Stock ROM kadar hızlı çalışması. Optimizasyon açısından büyük uğraşlar veren Xiaomi, arayüzüne tam destek veriyor.

MIUI 9’a uygun cihazların tam listesi: