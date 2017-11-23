Motorola, ay başında Samsung'un iPhone'ları ilkel gösterdiği reklam videosunun devamını çekerek Moto Mod'ların yanında Samsung'un ilkel kaldığını ima edip Samsung'u kendi silahıyla vurdu.

Bu ayın başlarında Samsung, Apple’a taş attığı yeni bir reklam videosu yayınlamıştı. Güney Koreli teknoloji devi yayınladığı videoda, 2007’den 2017 yılına kadar Apple’ın iPhone’larından üstün olduğu özellikleri vurguluyordu. Motorola, Samsung’un reklam videosunu yaratıcı bulmuş olacak ki, videonun devamını çekerek Samsung’u kendi silahıyla vurdu. Özellikleri ile övünen Samsung kullanıcısı, Moto Mod’ları görünce sadece bakmakla yetindi.

Samsung’un reklam videosunu yeniden hatırlamak gerekirse şirket, ‘büyümek’ başlığını kullanmıştı ve videoda 2007 yılından bu yana iPhone kullanan bir kişinin bazı özellikler nedeni ile Samsung telefonlara Kemal Sunal’ın kızarmış tavuklara baktığı gibi bakıyordu. Ardından Galaxy Note 8 satın alan adam, Apple Store önünde iPhone almak isteyen kişilere havalı bir bakış atıyor ve video bitiyordu.

Motorola’nın ‘yükseltmek’ başlıklı videosu da tam bu anda başlıyor. Apple hayranlarına havasını atan adam evine dönüyor ve kız arkadaşı ile çektikleri bir videoyu izliyor. Bu sırada adamın kız arkadaşı gelip yanına oturuyor ve ne yaptığına bakıyor. Adam mutlu bir şekilde elinde Galaxy Note 8’i gösterirken kız arkadaşı ‘yine yanlış ata oynadın’ bakışı atarak kutusundan Moto Z2’yi çıkarıyor ve Insta-Share Projektör Moto Mod’unu takarak videoyu duvara yansıtıyor (Kadın koruyucu kılıf olarak telefon kutusunu kullanıyor demek ki). Samsung’u ile Apple hayranlarına hava atan arkadaşımız ise Moto Mod’un bu özelliğine hayran hayran bakmak ile yetiniyor.

En iyi telefon markası ya da modeli hangisi? Bu soruya kesin bir cevap hiçbir zaman veremeyeceğiz, çünkü yeni modeller tanıtıldıkça dengeler değişmeye devam edecektir. Bununla birlikte şirketlerin birbirlerine taş attıkları böyle eğlenceli reklam videolarını izlemek, biz kullanıcılar için oldukça keyifli.