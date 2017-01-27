Nakil İçin Laboratuvarda İnsan-Domuz Melezi Geliştirildi!

Başta organ nakli olmak üzere, pek çok tıp uygulamasında faydalı olabilecek bir melez geliştirildi.

Bilim insanları, laboratuvarda insan ve domuz DNA'larından karışımından Kimera isimli bir hibrit geliştirdi.

Potansiyel Kimera (Chimera - Yunan mitolojisinde aslan veya keçi başlı, aslan gövdeli, akrep veya yılan kuyruklu melez yaratık) doğmadan embriyo işlemi sona erdirildi. Fakat bu gelişme bir öncü kabul ediliyor ve bahsi geçen embriyoların doğuma kadar, sağlık biçimde gelişeceği düşünülüyor.

Bilim insanları, bu projeden organ naklinde faydalanmak istiyor. Üstelik kimeralardan ilaç testlerinde de yararlanılabilecek.

Bilim insanları, Cell adlı bilim dergisinde yayınlanan makalede domuz ve insan DNA'sını içeren embriyoların büyütülme çabalarının beklenenden daha zor olduğunu vurguladılar. Söz konusu hücrelerin gelişmesi için çok fazla zaman ve kaynak gerektiğini savunuyorlar.

Profesör İzpisua Belmonte, durumu şöyle özetliyor:

"Karşımızdaki süreç bir anahtarı kopyalamaya çalıştığınızda olduğu gibi. Kopya neredeyse aynı görünüyor, ancak anahtar, eve geldiğinizde kapıyı açmıyor. Doğru yapmadığımız bazı şeyler var. Bir hayvanda büyüyen insan hücrelerinin çok daha verimli olacağını düşünüyorduk. Hala hücrelerin erken gelişimiyle ilgili öğrenilecek öğreneceğimiz çok şey var."