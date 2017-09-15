Nanopartikül Kaplı Deri Yaması Obeziteye Çare Olabilir

Söz konusu yöntem, obez farelerde yağ depolarının erimesini sağlayarak, metabolik aktivitelerinin artmasına neden oldu.

ACS Nano’da bugün yayınlanan bir çalışma, vücuttaki yağ depolarının azaltılmasını sağlayacak ilginç ve etkin bir yöntem sunuyor.

Columbia Üniversitesi ve Kuzey Carolina Üniversitesi’nin ortak çalışması, nanopartiküllerle doldurulmuş bir yamanın obez farelerde yağ oranını azalttığını, enerji sarfiyatını arttırdığını ve tip-2 diyabeti iyileştirdiğini gösteriyor.

Söz konusu yama, nanopartiküllerin içerisinde bulunan ilaçları deri altındaki yağ tabakasına doğrudan ileten mikroskobik iğneler dizisinden oluşuyor. Bu ilaçlar enerji içeren beyaz yağı, enerji yakan kahverengi yağa çeviriyor. İnsanlarda her iki tip yağ bulunuyor fakat, yaşlandıkça kahverengi yağlarımızı kaybetmeye başlarız ve geriye sadece beyaz yağ kalır. Bu nedenle bir kez yağlandık mı, eritmek zorlaşır. Beyaz yağı kahverengiye çevirmek (kahverengileştirme işlemi olarak adlandırılır), obezite ve diyabetlileri iyileştirmeye çalışan araştırmacılarca keşfedilmiş bir kavramdır. Fakat bundan önceki çalışmalar büyük oranda haplara ya da enjeksiyona dayalıydı. Tabii bu işlemler esnasında ilaç vücuda dağıldığı için, bir çok yan etkiye de sebebiyet veriyorlardı.

Bununla birlikte bu yama sadece yağın bulunduğu alana etkide bulunabiliyor. Obez fareler üzerinde yapılan denemede ilaçlı yama bir yere, ilaçsız yama da diğer bir yere konuldu. Deneme sonucunda ilaçlı bölümde beyaz yağın özel bir çeşidinin yaklaşık %30 oranında azaldığı görüldü. Buna ek olarak kahverengi yağla ilişkili genler de tedavi edilen bölgede yeniden düzenlendi. Yani beyaz yağ depoları, kahverengiye dönüştürülmüş oldu. Yamalar sağlıklı farede bile bir etki göstererek metabolik aktivitenin artmasına ve kahverengi yağ genlerinin artışına neden oldu.

Araştırmacı ekip şimdi hangi ilacın hangi oranlarda en çok işe yaradığı konusunda çalışma yapıyorlar. Tedavi insanlarda denenmek için henüz hazır değil ama elde edilen ilk sonuçlar ümit vaat ediyor. Araştırmacılardan Li Qiang “Beldeki yağları azaltacak, vücuda yayılmayan, alternatif bir yağ emilimi çözümü sunacağımızı duymak bir çok insan için heyecan verici olacaktır. Çok daha önemli olan şey şu ki, yamamız obeziteyi ve diyabet gibi metabolizma bozukluklarını tedavi edebilecek, güvenilir ve etkin çözümler sunabilir.”