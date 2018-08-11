Narsist Kişiler ile Doğru İletişim Kurmanın Yolları

İş yerinde narsist bir iş arkadaşınız veya yöneticiniz var ise doğru yaklaşmayı bilmediğiniz sürece hayatınızı adeta cehenneme çevirebilir.

Ailenizde veya çevrenizde narsist insanlar var ise hayat sizin için daha zor olabilmekte. Bu insanlar bir yöneticiniz veya çok sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir ve bu tarz insanlar ile iletişiminizde dikkatli olmanız gerekiyor. Biz de sizler için narsist insanların sergilediği davranışları ve bu durumlarda neler yapmanız gerektiğini derledik.

Bir Şeyi Sevseler de Sonradan Nefret Edebilirler

Narsistler dünyayı siyah beyaz olarak görüyorlar. İlk başta seni sevecekler ama eğer onları hayal kırıklığına uğratırsan senden nefret edecekler bunun ortası yoktur. Sizin ya da bir başkasının yanlış yaptığı bir şey hakkında konuşma başlatıyorsa, konuşmayı başka taraflara yönlendirin.

Kendilerinden Başka Şeyler Hakkında Konuşmayı İstemezler

Eğer arkadaşınız konuşmaları yönlendirmeye çalışıyorsa, büyük ihtimalle narsist olabilir. Çoğu zaman bu konuşmalar, başarılarını abartmak için anlatılan şeyler üzerine olur. İş arkadaşınızı bu fantezi uçuşlarından çıkaramadığınızı anlayarak, bunun hakkında nasıl düşündüğünüzü değiştirmeyi denemelisiniz. Mantıklı olarak davranacakları beklentisini ortadan kaldırmanız gerekiyor.

Eleştirilerden Nefret Ederler

Narsist insanlar yapılan eleştirileri kabul etmekte zorlanırlar ve bu ikili ilişkilerde büyük sorunlara yol açmaktadır. Uzmanlar eleştirilerinizi "sandviç" yöntemi ile aktarmanızı öneriyor. Bu yöntemde olumlu bir şeyle başlarsınız, eleştirilerinizi en olumlu şekilde dahil edersiniz ve sonra başka bir olumlu mesajla sonlandırırsınız.

Yetkinlikleri Olmasa Bile Sorumluluk Almayı Severler

Narsistler son derece manipüle edicidir ve doğal olarak üstün olduklarına inanırlar. Sorumluluklarını elde etmek için her şeyi yapacaklar ve istediklerini elde etmek için daha yüksek seviyelere çekmekten mutluluk duyacaklar. Narsistler çekici ve özgüvenli olduğu için insanlar (patronlarınız dahil) çekici enerjilerine kapılmaktadır. Patronlarınız, çalışmayı yapmasalar bile narsist iş arkadaşınızı promosyonlar ve yükseltmelerle ödüllendirebilirler.

Nadiren Özür Dilerler

Birçok narsist, yanlış bir şey yaptıklarını itiraf etmeyi reddediyorlar ve bir hata için her zaman bir kişi veya durum bulmaya çalışırlar. Narsistler her şeyin kontrolleri altında olduğunu hissetmek isterler. Onlara bir şeyleri değiştirmelerini söylemeniz gerektiğinde, onları güçlendirilmiş hissetmelerini sağlayacak şekilde yapmalısınız.

Ciddi Anlamda Zorba Olabilirler

Bütün narsistler olmasa da bazıları ciddi anlamda zorba olabilmektedir. Bu davranışların herhangi biri veya tamamı size ve işyerine zarar verebilir. Uzmanlar bu örnekleri tarih, zaman, isimler, tanıklar ve eylemiyle birlikte belgelemeyi öneriyor. Bu kanıtla patronunuza veya insan kaynağına giderek gerekli işlemlerin yapılmasını isteyebilirsiniz.