Curiosity Mars'taki Bulutların Fotoğraflarını Gönderdi

5 ay önce Mars'ın yüzeyine inen Curiosity'nin geçtiğimiz ay çektiği Mars'ın gök yüzündeki bulutları gösteren fotoğraflar, NASA tarafından zenginleştirilerek hareketli GIF görüntülerine dönüştürüldü.

NASA’nın Cruiosity uzay aracı, Mars’ın gök yüzünde süzülen bulutların nasıl göründüğünü gösteren bir dizi fotoğraf çekti. Çekilen fotoğraflar, uzay aracının Mars’ta bulunduğu 5 aylık süreçte gönderdiği ilk net görüntüler.

NASA fotoğrafları çekilen ince bulutların, tıpkı dünyadaki bulutlarda olduğu gibi, buz kristali biçimindeki saçak bulutlara benzediğini söylüyor.

Curiosity’nin bu fotoğrafları geçtiğimiz ay bir Mars sabahında, ‘Navigasyon Kamerası’ile çekmiş. Her biri 8 fotoğraftan oluşan iki setlik fotoğraf çeken Curiosity, ilk çekimlerini kamerayı gök yüzüne doğru yönelterek, ikinci çekimini ise güney ufkunun üzerinde, panoramik açıdan gerçekleştirmiş.

İkinci setten fotoğraflar

Fotoğrafları Dünya’da alan NASA, görüntüleri zenginleştirerek bulut hareketini açık şekilde gösteren hızlandırılmış GIF’ler oluşturdu. NASA, bu işlemin nasıl gerçekleştirildiğini şöyle açıklıyor:

“York’tan Charissa Campbell, ikinci seride bulunan her bir serideki tüm karelerin ortalamasını üretmiş, daha sonra bu ortalamayı her bir kareden çıkarmış. Hareket eden bulutlar, aynı zamanda üzerinde işlem uygulanmamış halleriyle de mevcut.”

Curiosity’nin gönderdiği fotoğraflardan oluşturulan üç adet hareketli resim (sonuncusu işlenmemiş olan):

Curiosity bilim ekibinden John Moores “Bulutların,atmosferin soğuk bölgelerinde parçacıklara dönüşen buzlu su kristallerinden oluşmuş olma ihtimalleri var. Bu kristaller Mars’ın yüzeyine düşüp buharlaşınca, söz konusu bulutların oluşumunu sağlıyorlar. Curiosity’nin bu bulutların yüksekliğini ölçmek için herhangi bir cihazı olmadığı için, yükseklik konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Fakat Dünya’dan biliyoruz ki bu bulutlar, oldukça büyük yüksekliklerde oluşurlar” dedi.