Mars'tan Nefesleri Kesen Bir Panorama Fotoğrafı Geldi!

Kızıl Gezegen Mars yüzeyinde aylar süren yolculuk ve kat edilen binlerce kilometre yol. NASA’nın Mars yüzeyinde görev yapan insansız aracı Curiosity, hedeflenen bölgeye ulaştı. Ancak ulaşmadan önce bizleri de düşünerek nefis bir panorama fotoğrafı gönderdi.

Mars, gelecekte insanlığın tek umudu olacak bir gezegen. Her geçen gün oraya gitmeye bir adım daha yaklaşıyoruz, gideceğimiz yollar hakkında da çok fikir ediniyoruz. Fakat mesele gitmek değil, gitmeden önce orayı en az gitmiş kadar tanımak. Bu nedenle uzun yıllardır Mars yüzeyine çeşitli araçlar gönderiyor ve araştırmalar yapıyoruz.

Curiosity Mars Aracı, 2011 yılından bu yana Kızıl Gezegen’in yüzeyinden çeşitli örnekler topluyor ve bizim oradaki gözümüz olarak görev yapıyor. Bugüne kadar yüzlerce analiz verisi ve fotoğraf gönderen Curiosity, belki de gittiği günden bu yana en güzel karelerden birisini çekip gönderdi.

16 ayrı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşan bu kare, Mars’ın Vera Rubin Ridge bölgesinden çekildi:

Geniş açılı bir merceğin kullanıldığı bu 16 fotoğraf, aslında 25 Ekim 2017 tarihinde çekildi. Mars’tan Dünya’ya ulaşması, NASA’nın görüntüleri birleştirip dünya kamuoyuna sunması aylar aldı. Uzay ajansı, yüzeydeki kayaların, toprağın ve arazinin rengini, Dünya‘nın gün ışığı şartlarında gibi görünmesi için görüntüyü biraz aydınlattı.

Yukarıdaki GIF ise normalde tek ve uzun bir parça olan panoramik fotoğrafın arda arda oynatılmasıyla oluşturuldu, sanki hiç bitmeyecek gibi görünüyor.

Görüntünün çekilmesi için Curiosity’nin durduğu yüksek yer aslında bir kraterin kenarı. 2012 yılında iniş yaptığı bölgeden 18 kilometre uzaklıkta olan araç, Gale Krateri olarak bilinen bu bölgedeki alanın 154 kilometre çağında olduğu biliniyor. 154 kilometre uzunluğunda dümdüz bir Mars ovası görüyoruz.

Fotoğrafın orijinali ise hemen aşağıda:

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