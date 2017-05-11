NASA'nın Yarışmasında Türkiye'den Derece Var!

Halk oylaması aşamasına kalan final projeleri arasında Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği NST-O1 projesi de yer alıyor.

NASA Space App Challenge (Uzay Uygulamarı Yarışması) kapsamında aday olan projeler için halk oylaması süreci başladı.

Devam eden oylama sürecine katılmak ve temsilcilerimize oy vermek için şuradaki bağlantıya tıklayıp, hızlı bir şekilde siteye kayıt olmanız gerekiyor. 2 dakika içerisinde tamamlayacağınız üyelik işlemlerinden sonra, kayıt oluşturduğunuz adresinize gelen onay mailine tıklamalısınız.

Son olarak şuradaki oylama adresine giderek "Vote for Us!" butonuna tıklayıp, oylama sayfasına gidin. Proje kutucuğundaki "Vote!" butonuna tıklayıp basılı tutun, yeşil kutucuk içinde “Voted!” yazısı gördüğünüzde bırakın, böylece başarılı bir şekilde oyunuzu vermiş olursunuz.

Peki NST-O1 Projesi nedir?

Öncelikle NASA Space App Challenge yarışmasına dünya çapından yüzlerce projenin başvurduğunu ve sadece 141 projenin finalist olarak seçildiğini belirtelim. Bu aşamadan sonra NST-O1 projesinin tamamen desteklerinize ihtiyacı olacak.

NST-O1, uzay görevinde olan astronotlar için Acil Tıbbi Destek Birimi olarak kullanılan bir donanım. Ayrıca savunma sanayi ve askeri teknolojiler için de tercih edilebilir kapsamlı bir proje. Tehlikeli koşulların neden olabileceği sorunları en aza indirgemek, hasar ve kayıpları en alt limitte tutmak, projenin en belirgin amaçlarından.

Bildiğimiz gibi uzay ortamı, insanlar için bilinen ve bilinmeyen birçok tehditle dolu. Uzay ortamında bir astronotun yaralanma riski dünyaya göre daha fazla olduğu gibi, oldukça kötü sonuçlar da doğurabiliyor. Yeryüzünde basit yaralanmalar fazla önemsenmezken, uzayda durum böyle değil.

Böyle bir durumda, müdahalenin hızlıca zamanda yapılması en önemli faktörlerin başında geliyor. Bunun için astronotların güncel sağlık verilerinin her dakika canlı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Geliştirilen proje, astronotun elbisesindeki ufak bir yırtık, bir travma ya da şok durumunu tüm ekibe haber veriyor ve müdahaleyi hızlandırıyor.

Proje için emek harcayan tüm ekibe başarılar diliyor, Webtekno olarak sponsorları olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz.