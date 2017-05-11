Satürn'ün Uydusu Titan'dan En Net Görüntü Geldi!

Dev uydunun yüzeyindeki metan denizleri ve tüm heybetiyle gözüken atmosferi Dünya benzeri canlıları barındırmak için uygun değil. Fakat NASA umudunu kesmiyor!

NASA’nın 'elveda' demeden önce son görevine çıkan uzay aracı Cassini, Satürn’e yakın yörüngelerde yaptığı derin dalışlarına devam ediyor. Tüm gizemleri ile Güneş Sistemi’nin en muazzam detaylarından birisi olan Jüpiter'in uyduları da, olası yaşam potansiyeli sebebiyle merak konusu oldular.

Satürn’ün en çok merak edilen uydusu Titan’ı hiç olmadığı kadar net görüntülemeyi başaran Cassini’nin çektiği görüntüler, uyduyu tüm ihtişamıyla gözler önüne serdi. Uydunun atmosferinde, Dünya’da görmediğimiz cinsten bulutlar var!

NASA, Cassini tarafından 7 Mayıs'ta yakalanan görüntüleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra yayımlamayı tercih etti. Titan'ı etkileyici bir ayrıntıyla görmemizi sağlayan görüntüler, büyük ihtimalle uzay ajansının eline ulaştığında "acilen" incelenmek istendi. Titan’ın yüzeyi tıpkı Dünya’mızda olduğu gibi sıvıyla kaplıdır ve atmosferi içerisinde aktif hava olayları gerçekleşir. Elbette tek bir farkla: Bizim gezegenimizde dönüşen sıvı sudur, Titan’da ise tüm döngü metandan ibarettir.

Titan'ın atmosferindeki metan zenginliğinin yanı sıra yüzeyinde, azot ile birlikte sıvı etan ve metandan oluştuğu düşünülen büyük göller bulunuyor. Bu durum, Dünya benzeri bir yaşamın orada barınamayacağının en net kanıtıdır. Ancak NASA, metan maddesine uyum sağlaması muhtemel yaşam formlarının var olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyor. Hatta kurumun, metanın ağır şartları altında nasıl hayatta kalınabileceğine dair bazı teorileri bile var.

NASA, bu yeni fotoğrafların yaklaşık 508.000 kilometre uzaklıktan çekildiğini belirtti. Bu bilgi elimize ulaşan her görselin bir pikselinde, kabaca 3 kilometrelik bir alan bulunduğunu gösteriyor. Böyle düşünerek görüntülerdeki mavi noktalara tekrar bakın. Çünkü gördüğünüz lekeler, sıvı halde bulunan derin metan denizlerinden başka bir şey değil.