New Horizons, İlk Kez Bir İkili Nesne Keşfetmek Üzere

NASA'nın New Horizons uzay aracı, Güneş Sistemi'nin kıyısında ilk kez ikili nesne keşfetmek için ilerliyor.

NASA'nın New Horizons uzay aracı iki yıl önce gerçekleştirdiği Plüton seferinden sonra, Güneş Sistemi'mizin sınırlarındaki diğer nesnelere doğru ilerlemeye devam ediyor. Bilim insanları, 2014 MU69 adlı buzul kayaya 1 Ocak 2019'da New Horizons'un gerçekleştireceği uçuş öncesi mümkün olduğunca fazla gözlem yapıp, bilgi edinmek istiyor.

2014 MU69, Dünya'dan yaklaşık 6 buçuk milyar kilometre uzaklıkta. Bir yıldızın önünden geçtiği sırada keşfedilen nesne, bu sayede boyutu ve şekli hakkında da bilim insanlarına bilgi vermiş oldu. Dev kayayı bir süre Hubble Teleskobu'yla da izleyen bilim insanları, güneş ışınları oraya kadar ulaşamadığından çok fazla bilgi alamadılar.

Son yapılan gözlemler, 2014 MU69'un 30 kilometreye yakın bir uzunluğunun olduğunu gösterdi. Kaya, yuvarlak bir şekilden ziyade amerikan futbol topunu andıran uzun bir şekile sahip. Bilim insanlarının söylediğine göre 2014 MU69'un, birbirinin etrafında dönen iki kaya olma ihtimali de var. Eğer bu tahmin doğru ise çapları yaklaşık 15-20 kilometre kadar olacaktır.

Araştırmacılar, New Horizons'un MU69'a yapacağı uçuşa kadar mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek istiyorlar. Şekli ve boyutu hakkındaki bilgiler, uçuşun planlanmasında çok önemli rol oynayacak.

New Horizons görevinin baş araştırmacısı olan Alan Stern, yeni bir keşif yapmanın müthiş bir şey olduğunu söyledi ve ekledi, ''MU69'un şekli gerçekten şaşırtıcı. New Horizons, Kuiper kuşağında ilk kez ikili nesne keşfetmek üzere olabilir.''