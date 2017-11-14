Mükemmel bir şarkı ve NASA’nın çeşitli uyduları tarafından çekilen mükemmel yer küre manzaraları birleşince ortaya insanın tüylerini diken diken bir eser çıkıyor.

İnsanlar, gezegen üzerinde dolaşırlar ve gündelik yaşam içinde kaybolurlar. Çoğu kişi şehre yüksek bir yerden bakmayı ve gündelik şeylerin verdiği sıkıntıları bir anlığına unutmayı deneyebilir. Eğer manzaralı bir yer bulamıyorsa hayal güçlerini kullanırlar. Hayal ederken de daha önce gördükleri izledikleri şeylerin ışığında hareket ederler. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler ise tam manasıyla, böyle anlarda hayal gücünüze destek çıkacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan astronotlar, gördükleri güzel şeyleri kolayca paylaşmak için interneti kullanabildikleri için yer yüzünde yaşayan bizler oldukça şanslıyız.

NASA’nın John Space Center’ı tarafından açılan YouTube kanalını bağımsız bir içerik üreticisi olarak görebilirsiniz. Çünkü üretilen içerikler, hazırlanan videolar o kadar eğlenceli ki, yer çekimsiz ortamda stres çarkı çevirmek, sıvı toplarıyla masa tenisi oynamak gibi başlıkları var. Sosyal medyayı kesinlikle çok iyi kullanıyorlar.

İki yıl önce Amerikan metal müzik gurubu Disturbed, kendi sınıfına aykırı mükemmellikte iş başardı. Müzik listelerini alt üst eden parça, Time dergisinin “Dünyayı Yönlendiren 100 Kişi” listesine adını yazdıran ünlü müzisyen Paul Simon tarafından yazılmıştı. Disturbed ise inanılmaz sükse yaratan yeniden düzenlenmiş versiyonuyla, bütün müzik severlerin hoşuna gidecek bir iş çıkardı ve “Sound of Silence” yani “Sessizliğin Sesi” adlı sanat eseri doğmuş oldu.

Uzaydan görülen gök gürültülü fırtınalar, gece sayısız şehrin sayısız ışıkları ve kuzey ışıkları… Efsaneleşmiş şarkı, ISS’de çekilen mükemmel görüntülerle birleştirilince ortaya bugüne kadar izleyeceğiniz en iyi müzik klibi çıkmış olabilir:

Bu yıl Ağustos-Ekim ayları arasında çekilen görüntüler, her 90 dakikada bir Dünya çevresinde bir tur atan ISS üzerindeki kameralar tarafından kaydediliyor.

Şarkının efsaneleşmesini ve bu görüntülerle uyum sağlamasına neden olan, tüyler ürpertici sözlerini de bırakalım:

...

On binlerce, belki daha fazla insan gördüm

Ses çıkarmadan konuşan insanlar.

Duyan ama dinlemeyen insanlar.

İnsanların yazdığı ama asla birlikte söylenmeyen şarkılar.

Kimse cüret etmedi,

Sessizliğin sesini kırmaya.

...