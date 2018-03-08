NASA Yeni Projesiyle Adınızı Güneşe Taşıyor!

NASA tarafından Güneş'i incelemek amacıyla fırlatılacak bir rokette isteyen kişilerin isimleri de yer alacak ve bu sayede uzaya adınız taşınacak.

Eğer bir parçanızı Güneş’e atmak istediyseniz, bu sizin şanslı gününüz diyebiliriz. Nitekim NASA, 1.5 milyar dolarlık Güneş'e dokunma projesi başlattı. Proje kapsamında Güneş’in atmosferini incelemek için fırlatılacak roket, Güneş'e diğer insanlardan yedi kat daha fazla yaklaşacak.

Güneş sistemimizin merkezine doğru fırlatılacak roket, saatte 700 bin kilometre hızla hareket edecek. Bu hız Ankara ve İstanbul arası mesafeyi saniyeler içerisinde geçebilecek kadar yüksek. Fırlatılan bu roketle NASA, Güneş'i saran plazma aurasını, rüzgarları ve parçacıkları incelemeye çalışacak. Termal mühendislikte gerçekleşen ilerleme sayesinde gönderilen araç, yok olmadan önce 1370 santigrat civarında son derece yüksek sıcaklıklara dayanabilecek.

Güneş'e dokunma girişimi sırasında NASA oldukça başarılı bir proje daha başlattı. Star Trek aktörü ve müzik efsanesi William Shatner tarafından tanıtılan projeye göre, katılım yapan herkesin ismi araç içerisindeki bir bellekte saklanarak Güneş’e taşınacak. Hot Ticket (Sıcak Bilet) olarak adlandırılan projeye katılım göstermek için buraya tıklayabilirisiniz. Katılım tamamen üctersiz; tek yapmanız gereken adınız, soyadınız ve mail adresinizi girmek. Umarım bu fırsatla ufak bir kimlik avı başlatılmamıştır.