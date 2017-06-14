NASA, Dünya Benzeri Gezegenlerle İlgili Açıklama Yapacak!

Bizden çok uzaklarda varlığı bilinen onlarca Dünya benzeri gezegen bulunuyor. NASA, gezegenimize en çok benzeye Kepler ile ilgili bugüne kadar keşfettiği en şok edici bulguları, 19 Haziran’da dünya kamuoyuna açıklayacak.

Uzay ajansı, bugüne kadar Kepler gezegeni ile ilgili elde edilen “en somut ve en sofistike” bulgular olarak nitelendirdiği araştırma sonuçlarını halka açıklamak için hazırlanıyor.

Söz konusu bulgular hakkında şu ana kadar herhangi bir sızıntı olmasa da, Kepler’e yönelik gerçekleştirilen misyonların detaylı sonuçlara ulaştığı tahmin ediliyor. Hatta bugüne kadar söz konusu gezegen hakkında en eksiksiz ve güvenilir bilgilerin paylaşılması da muhtemel.

Kepler misyonları, yaşanabilir bölgede var olduğu bilinen ve Dünya'ya fazlasıyla benzeyen 20'den fazla gezegeni mercek altına alıyor. Yıllar içerisinde aslında binlerce benzer gezegen keşfedilse de şu an sahip olduğumuz teknoloji, sadece 21 gezegen hakkında araştırma yapmamıza olanak tanıdı.

Basın toplantısı, 19 Haziran Pazartesi günü TSİ 18.00’da NASA’nın Silikon Vadisi’indeki Ames Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Açıklama, NASA’nın web sitesinden canlı yayınlanacak.

NASA Bilim Misyonu Direktörlüğü Astrofizik Bölümü'nden bilim insanları ve Dünya Dışı Yaşam Arama (SETI) Enstitüsü ve Hawaii Üniversitesi yetkilileri, basın açıklaması esnasında orada olacaklar.

Kepler Misyonları Nedir?

Kepler Uzay Teleskobu’yla gerçekleştirilen araştırmalar, Güneş Sistemi'mizin dışındaki yıldızların yaşanabilir bölgelerle veya yakınında bulunan Dünya benzeri gezegenlerle ilgileniyordu ve bu projeler, 2009 yılında başlamıştı. Geçtiğimiz yaz gök bilimciler, 197 adet yeni gezegen keşfettiklerini açıklamışlar ve 104’ünün daha detaylı inceleneceğini duyurmuşlardı. Söz konusu gezegenler, bizden 181 ışık yılı uzaklıkta bulunan cüce yıldız K2-72'nin yörüngesinde seyrediyorlar.



Potansiyel yaşam barındıran gezegenlerden birkaçı

Basın toplantısını yakından takip ediyor ve bilgileri sıcağı sıcağına sizlere aktarıyor olacağız, takipte kalın...