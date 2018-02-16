Naziler, Yörüngeye "Uzay Aynası" Göndermeyi Planlamış

Naziler, İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı bölümünde düşman şehirlerini yerle bir etmek için 1 mil (1.609 km) genişliğinde dev bir 'güneş silahı' inşa etmeyi planlıyordu.

Sovyetler Birliği'nin Berlin'in ortasına bayrağı dikmesine kadar Naziler'in yenileceğini kimse düşünmüyordu. Zira Naziler, bugün kullanılan birçok büyük teknolojinin temellerini atmış ve düşman ülkelere büyük kayıplar yaşatmıştı. Milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği savaşta Hitler'in iyi ki gerçekleşmedi dediğimiz bir silah planı ortaya çıktı. Plana göre, dev bir ayna gibi çalışan bu silah güneşten gelen ışınları belirli bir bölgeye yönlendirerek orayı yakmaya yarıyordu. Hitler'e göre böyle bir silah düşmanlara karşı geri döndürülemez bir üstünlük kurmak demekti.

1945'li yıllara gelindiğinde ABD ordusundan teknik uzmanlar yaptıkları araştırmada Naziler'in bu planlarını ortaya çıkaran şok edici bir keşif yaptılar. Zira Nazi'lerin bu keşfi şimdiye kadar hiçbir büyük savaşın temas etmediği ABD için de büyük bir yıkıma neden olabilirdi.

Star Wars serisindeki İmparatorluğun en ölümcül silahı ve merkezi ‘Ölüm Yıldızı'na benzeyen Nazi silahı, Life dergisinde yayınlanan 1945 tarihli bir makalede kamuoyuna duyuruldu. Savaşın bitmesiyle birlikte incelenen Nazi kalıntılarında ortaya çıkan plana göre ekvatordan yaklaşık 22 bin 236 mil yüksekliğe inşa edilecek olan ve "uzay aynası" olarak adlandırılan uydu binlerce Alman Mark'ına maledilecekti. Alman Bilim İnsanları'nın Pittsburgh, Pennsylvania gibi ABD şehirlerini yok etmek için güneş ışınlarını kullanabileceklerine inanılıyor.

Bununla birlikte Almanya'nın bu planın daha öncesinde iyi bir amaç için geliştirildiği ancak 1939 yılına geldiğinde kötü bir senaryoya alet edilmeye çalışıldığı dergide yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Makaleye göre, bu yeni silah bir düşman şehrini kül edebilir ya da okyanusları kaynatabilirdi.

Peki Nazileri ne engelledi? Bugün dünya gündemini oldukça meşgul eden Tesla'nın Mars'a gönderilmesiyle aynı şey. Naziler aynayı inşa etmek istedikleri yüksekliğe çıkabilecek kadar güçlü bir roket yapamadıkları için planı hayata geçiremediler. Peki böyle bir silah işe yarar mıydı? Nazilerin bu planlarından sonra yapılan çalışmalar uzay reflektörlerinin olası olduğunu ortaya koydu. Hatta 1993'te Rus bilim insanları güneş ışınlarını kullanarak güneş enerjisini yeryüzüne yansıtmak için bir proje başlattılar. "Znamya" adı verilen ayna Rus yük mekiği Progress M - 40 ile Rus uzay istasyonu Mir'e sabitlendi. Znamya'nın yaklaşık olarak 20 metre çapında olduğu biliniyor.

Öte yandan güneşi bir ölüm silahı olarak kullanmak ilk olarak Hitler ve bilim insanlarının aklına gelen bir şey değil. Yunan gök bilimci Arşimet, M.Ö. 214-212'de gerçekleşen Syracuse Kuşatması sırasında ayna kullanarak Roma gemilerini yakmayı başarmıştı.