Neden Ameliyat Önlükleri Yeşil ya da Mavi Olur?

Doktorlar, hastalar hatta hemşireler için ameliyatta mavi ya da yeşil önlük giymek zorundalar. Peki bunun nedenini biliyor muydunuz?

Hastanelerde genellikle mavi ya da yeşil önlük giymiş insanlarla sıkça karşılaşırız. Eğer en az bir kez ameliyat olduysanız siz de yeşil ya da mavi önlüğün içine girmişsinizdir. Peki neden ameliyatlarda sadece mavi ya da yeşil renkli önlük tercih edildiğini hiç düşündünüz mü?

Aslında video prodüksiyonlarında yeşil / mavi ekran olarak adlandırdığımız sistemin kullanılmasıyla da bu önlüklerdeki mantık aynı. Yeşil ya da mavi fon ten rengine en zıt renkler olduğu için kolaylıkla arkaplan gizlenebilir. Ameliyatlarda ise benzer mantıkla, doktor ameliyat esnasında belli bir noktaya odaklandığı için önlüğün renginden dolayı yanılmaması ve belli bir noktaya odaklanması için ten rengine ve kan rengine zıt renkler tercih ediliyor.

Özellikle yapılan araştırmalar uzun süre kan rengine bakıldığında aniden beyaz bir fona bakıldığında gözlerin rengi tam olarak algılayamamasını ve kırmızılığı çağrıştırmasını sağlıyor. Bu nedenle de herhangi bir yanılma olmaması için hastanelerde kan rengine zıt kıyafetler genellikle kullanılıyor.