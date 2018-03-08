Netflix Bu Sene 15 Milyar Dolar Gelir Elde Edebilir!

Yayıncılık devi Netflix'in bu yıl geçtiğimiz seneye göre 4 milyar dolar daha fazla gelir elde ederek 15 milyar dolara ulaşacağı öne sürüldü.

ABD merkezli yayıncılık devi Netflix, ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapındaki 117 milyon üyesinden bu yıl 15 milyar dolar kazanacak. Şirketin önümüzdeki dönem planları düşünülürse bu rakamın daha da artmaması için hiç bir sebep görünmüyor. USA Today'de yer alan iddialar Netflix'in CEO'su Reed Hastings'in bu haftaki bir etkinlikte yaptığı tahminlere dayanıyor.

Hafta başında ortaya çıkan haberlerle birlikte Netflix, platformunu daha aile dostu bir yapıya dönüştürdüğünü duyurmuştu. Şirket ebeveynler için çocuklarının istemedikleri içeriklerden uzak tutmaya yarayacak pin kodu güncellemesini yapmıştı.

Şirketin en büyük rakibi olarak bilinen HBO'nun ise halihazırda 140 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Öte yandan Netflix eski işi olan DVD servisini de hala ayakta tutuyor. Şirket, geçen yıl itibariyle yaklaşık 3.3 milyon kişinin DVD servisine abone olduğunu duyurdu. Ülkemizde de lokal oyuncularla bir dizi çekmeye başlayan Netflix geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuru ile 2018 yılında tam 700 yapım yayınlayacaklarını belirtmişti. Hatta gelen bir habere göre dev yayıncılık şirketi, başrolünde Keanu Reeves’in yer aldığı Past Midnight adında bir süper kahraman filmi için kolları sıvamış durumda bulunuyor. Yerli Netflix yapımının başrolünde ise Çağatay Ulusoy yer alıyor.