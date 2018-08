Netflix, Hayvan Çiftliği Romanının Filmini Yapacak

George Orwell'in klasikleşen ve gelmiş geçmiş en iyilerden biri olarak anılan romanı Hayvan Çiftliği'nin film uyarlaması Netflix'te yayınlanacak.

Hayvan Çiftliği, George Orwell tarafından yazılan ve 1945 yılında yayınlanan bir kitap. Kitapta bir çiftlikte yaşayan hayvanların, bir domuz tarafından 'gaza getirilerek' yaşamları pahasına verdikleri özgürlük mücadelesi anlatılıyor. Daha önce 1954, 1999 ve 2007 yılında sinemaya uyarlanan kitap, bu kez Netflix'e yar oldu.

Daha önce Warner Bros yapımcılığında, Andy Serkis tarafından yazılıp yönetileceği söylenen filmi Netflix satın aldı. Black Panther, Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi ve War for the Planet of the Apes gibi efsane filmlerin de yönetmenliğini yapan Serkis'in 2012 yılından beri film üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Kendi bünyesine kattığı dizilerle adeta piyasayı domine eden Netflix, agresif politikasını film sektöründe de sürdürmeye kararlı. Filmin net çıkış tarihi açıklanmamış olsa da 2019 yılında Netflix'te izlenebilir olacağı açıklanmış durumda. Kitabın hayranlarını sevindirecek bir proje ortaya çıkacak gibi.