Orc ve Elve gibi yaratıklarla birlikte yaşayan insanların olduğu modern görünümlü bir dünyada geçen filmin başrollerini Will Smith ve Joel Edgerton paylaşıyorlar.

Netflix bugüne kadarki en güzel filmi Bright’ı yayınlamak üzere. ‘Suicide Squad’tan David Ayer’in yönettiği filmde Will Smith ve Joel Edgerton baş rolleri paylaşıyor. Fantezi macera tadındaki film, Orclar ve Elveler gibi insanlarla birlikte yaşayan yaratıkların bulunduğu, modern görünümlü bir dünyada geçiyor.

Will Smith filmde bir polisi canlandırırken, Joel Edgerton ise Smith'in orc suretindeki devriye arkadaşı rolünü oynuyor. Görevleri esnasında şaşırtıcı bir bulguyla karşılaşıyorlar: Dilekleri yerine getiren sihirli bir duvar. Bu fantezi dünyasının nükleer bombası gibi bir şey. Tabii bu duvara sahip olmak isteyen çok sayıda insanın olduğunu da söylemeye gerek yok.

Film haddizatında aksiyon içerikli, bomba gibi bir şey olmakla birlikte, Netflix’in Hollywood’a yönelik beklentilerini yükselttiğinin de bir göstergesi olma özelliği taşıyor. Yayın servisi bugüne dek ‘House of Cards’ ve ‘Stranger Things’ gibi filmlerle nam yapmış olmakla birlikte, zincir sinemaların rekabetiyle karşı karşıya kaldığı sinema sektöründe ‘Beasts of No Nation’ gibi filmlerle de kendine yer edinmeye çalışıyor.

Bright 22 Aralık’ta gösterime giriyor.