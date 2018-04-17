Netflix, özellikle son birkaç yıldır popülaritesini hızla artırıyor ve yapılan son açıklama ile platformun Premium kullanıcı sayısı 125 milyona ulaştığı açıklandı.

Netflix, her geçen gün artan orijinal içerikleri ve popüler diziler ile tüm dünyada kullanımı artan bir platform. Geçtiğimiz günlerde şirketin yaptığı resmi açıklamalar da bu büyümeleri doğruladı. Şirket bu yılın ilk çeyreğinde 7,4 milyon yeni abone kazandı, bu rakam geçtiğimiz senenin rakamları göz önüne alındığında oranların %50 arttığını gösteriyor. Üstelik şirket yetkilileri, bu artışın uzun süre daha devam edeceğini düşünüyor.

Şirketin 7.4 milyon yeni abonesinin 5.5 milyondan fazlası ABD dışından. Bu da şirketin dış pazarda hedeflediği büyümenin büyük oranda karşılandığını gösteriyor. Ancak Netflix, bu büyümeyi, çektiği orijinal yapımlara harcadığı paraya bakarsak hakediyor. Bu sene içinde 700 yeni orijinal içerik üretme sözü veren Netflix, eğer bunu yaparsa yalnızca bir senede ve yalnızca orijinal içeriklere 8 milyar dolar harcamış olacak.

Bu büyüme oranlarına şirket yetkilileri ve analistler de şaşırmış ve böyle bir rakamı asla tahmin etmediklerini söylüyorlar. Son gelişmeleri de dikkate alan yetkililerin, senenin ikinci çeyreğinden beklentisi ise 6.2 milyon yeni kullanıcı daha kazanmak. Amazon, Apple gibi şirketlerin de orijinal içerik işlerine dahil olmaya başladığını da düşünürsek, Netflix'in işi zorlaşacak gibi görünüyor.