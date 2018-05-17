Sense8'in Final Bölümüne Ait Fragman Yayınlandı

İki başarılı sezonun ardından, maliyeti fazla olduğu gerekçesiyle aniden sonlandırılan Sense8'in, söz verilen final bölümünün fragmanı yayınlandı.

Sense8, Netflix'in son dönemde adından en çok söz ettiren yapımlarından biriydi. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve birbirinden habersiz 8 kişinin, kurdukları telepati benzeri iletişim ve bu iletişim sebebi ile yaşadıkları enteresan olayların anlatıldığı bilim-kurgu dizisi Sense8, büyük beğeni toplaması ve oldukça fazla izlenmesine rağmen ikinci sezonun sonunda final yaptığını açıklamıştı.

Sonrasında dizinin hayranlarının tepkileri ve taleplerine kayıtsız kalamayan Netflix, 2 saatlik bir final bölümü yayınlanacağını açıklamıştı. 8 Haziran'da yayınlanacak bölüme dair ilk fragman bugün geldi. İki sezon boyunca pek çok sorunla karşılaşan ve dünyanın bambaşka yerlerinde olmalarına rağmen tüm zorluklara birlikte göğüs geren 8 karakter, son bölümde de oldukça zorlu dakikalar yaşayacak gibi görünüyor.

Dizinin aniden final kararı alması, izleyiciler tarafından büyük tepki çekmiş ve beklenen sonun görülememiş olması hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sonrasında 7 farklı ülkede gerçekleşen çekimlerin maliyetinin çok fazla olması gerekçe sunularak dizinin aniden bitmesi bu şekilde açıklanmıştı, ancak başlatılan imza kampanyaları sonunda bir final bölümünün geleceği söylenmişti.