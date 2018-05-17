Sense8'in Final Bölümüne Ait Fragman Yayınlandı

Sense8, Netflix'in son dönemde adından en çok söz ettiren yapımlarından biriydi. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve birbirinden habersiz 8 kişinin, kurdukları telepati benzeri iletişim ve bu iletişim sebebi ile yaşadıkları enteresan olayların anlatıldığı bilim-kurgu dizisi Sense8, büyük beğeni toplaması ve oldukça fazla izlenmesine rağmen ikinci sezonun sonunda final yaptığını açıklamıştı.
Sonrasında dizinin hayranlarının tepkileri ve taleplerine kayıtsız kalamayan Netflix, 2 saatlik bir final bölümü yayınlanacağını açıklamıştı. 8 Haziran'da yayınlanacak bölüme dair ilk fragman bugün geldi. İki sezon boyunca pek çok sorunla karşılaşan ve dünyanın bambaşka yerlerinde olmalarına rağmen tüm zorluklara birlikte göğüs geren 8 karakter, son bölümde de oldukça zorlu dakikalar yaşayacak gibi görünüyor.
Dizinin aniden final kararı alması, izleyiciler tarafından büyük tepki çekmiş ve beklenen sonun görülememiş olması hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sonrasında 7 farklı ülkede gerçekleşen çekimlerin maliyetinin çok fazla olması gerekçe sunularak dizinin aniden bitmesi bu şekilde açıklanmıştı, ancak başlatılan imza kampanyaları sonunda bir final bölümünün geleceği söylenmişti.