Netflix'in yakın zamanda vizyona sokacağı siberpunk tarzındaki bilim kurgu dizisi Altered Carbon'dan yeni fragman geldi. Fragmana bakılırsa dizi Blade Runner sevenler tarafından oldukça beğenilecek.

Richard K. Morgan'ın 2002 yılında yazdığı aynı adlı cyberpunk romanından uyarlanan dizi, insanların bilinçlerini bir bedenten diğerine geçirebilecekleri 300 yıl sonraki bir gelecekte geçiyor. Elbette bu değişim için birazcık güce de ihtiyaç duyuluyor. İnsanların potansiyel olarak sonsuza kadar yaşamalarının mümkün olduğu dizide yüksek seviyede Blade Runner esintileri görünüyor.

Takeshi Kovacs adlı bir elit seviye asker 250 yıl boyunca buzun içerisinde kalmıştır. Ancak Laurens Bancroft ultra zengin bir kişi kendi ölümünü araştırmak için onu tekrar Dünyaya getirmiştir. Kovacs daha sonra davayı araştırırken bazı olayların kendi geçmişiyle alakalı olduğunu keşfetmeye başlar ve heyecan da böylelikle tırmanmaya başlar.

'Kimse sonsuza dek yaşayamaz' sloganıyla dikkat çeken dizinin konusu şimdilik böyle, fragmandan gördüğümüz kadarıyla bilinç aktarım teknolojisi oldukça sık kullanılıyor. Netflix tarafından hikayenin üzerine durulduğu oldukça net bir şekilde görülüyor. Zira ilk fragmandan 1 ay sonra gelen bu uzun fragman herşeyi ortaya koyuyor. Öte yandan yukarıda da belirttiğimiz gibi dizi Blade Runner'ın siberpunk estetiğini andıran büyük, fütüristik bir dünyayı sergiliyor.

Büyük bütçeli Altered Carbon, Netflix'in geçmiş yatırımlarından daha riskli görünüyor; Kinnaman, seriyi "Game of Thrones'un ilk üç sezonundan daha büyük bir bütçeye sahip bir dünya" olarak nitelendirdi. Yüksek bütçeli bilim kurgu dizisi Altered Carbon 2 Şubat'ta yayında olacak.