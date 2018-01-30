Netflix'ten Bilim Kurgu Bombası Daha: Mute

Netflix, Şubat ayında bilim-kurgu sevenler için harika dizi ve filmlerle geliyor.

Önümüzdeki bir kaç gün içinde Altered Carbon'un ilk bölümünü yayınlayacak olan Netflix, ayın sonlarına doğru da bir bilim-kurgu filmiyle izleyicilerini mest edecek. Filmin yönetmen koltuğunda, Wartcraft'tan tanıdığımız Duncan Jones oturuyor. Başrollerde ise Alexander Skarsgård, Paul Rudd ve Justin Theroux oynuyor.

Netflix tarafından 16 yaş ve üzeri uyarısıyla yayınlanacak olan filmin konusu , şiddet dolu bir geçmişe sahip bir adamın kayıp kız arkadaşını ararken yakın gelecekteki Berlin'in yeraltı dünyasıyla olan mücadelesini işliyor.

Fragmana bakıldığında yer yer siberpunk havasını solumak mümkün. Bunun yanı karanlığın içerisinde sönük farlı uçan arabalar dev sokak ekranları ve led ışıklı tabelalar Bir Blade Runner havasını da estirmiyor değil. Orijinal adı "Mute" olan ve ülkemizde Sessiz Kahraman olarak izlenecek film 23 Şubat'ta izlenebilecek.