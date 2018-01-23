Netflix'in 22 farklı ülkede gerçekleştirdiği araştırma dünya çapında film ve dizilerin insan etkileşiminin nasıl önüne geçtiğini gözler önüne serdi. Türkiye'nin ise neredeyse yarısı film ve dizi izlemeyi sohbet etmekten daha değerli buluyor.

Film ve dizi izlemeyi sevdiğimiz bir gerçek. Elimize geçirdiğimiz internet bağlantısı ve bir ekranı olan her cihazla film ya da dizi seyredebiliriz. Peki Türk insanının film ve dizi tutkusu ne kadar güçlü? Netflix, bu soruya global olarak yanıt vermek için 22 farklı ülkede 37 bin 50 kişi ile bir araştırma gerçekleştirdi ve Milliyet yazarı Sina ‘Reyting canavarı’ Koloğlu, araştırmanın Türkiye sonuçlarını paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre dünya çapında Netflix’e üye kişilerin %67’si, Türkiye’de ise %77’si yalnızca evinde değil; otobüste, metroda, uçakta, iş yerinde, okulda dizi izliyor. Netflix’ten öyle yoğun faydalanıyoruz ki; tuvalette dizi izleme oranımız dahi %7. İzlemek kadar gözetlemeyi de seviyor; Türkiye’de ev dışında dizi izleyenlerin %43’ü etrafındaki kişilerin gizlice ekranına bakarken yakaladığını söylüyor.

Gözetlemek bazen elde olan bir şey değildir. 30 dakikalık kalabalık bir metro yolculuğunda gizlice bir diziye bakınmak masumca olabilir. Fakat ‘dikizlemek’ kadar yorum yapmayı da seviyoruz. Araştırmaya göre insanların ekranına gizlice bakanların %21’i dizi hakkında izleyen kişiye yorumda bulunuyorlar. Tabii bu kadar dikizleyen olunca spoiler yememek de mümkün olmuyor. Ülkemizde istemeden izlediği dizinin devamını öğrenenlerin oranı %13.

Netflix’in yaptığı araştırmanın en çarpıcı sonucu ise insanların dizi ve film izlemeyi insan etkileşiminin önüne koymuş olması. Araştırmaya göre film ve dizi izlemenin etraftaki insanlar ile sohbet etmekten daha önemli olduğunu savunanların oranı %47 ve bu oran, araştırmanın yapıldığı 22 ülkedeki en yükseği. Bununla birlikte araştırmaya katılanların %27’si ekrana bakarken etrafındakileri görmezden/duymazdan geldiğini söylerken, %13’ü dışarıda izledikleri şeylerden utandıklarını belirtti.