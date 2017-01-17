Nokia 3310, 40 Tonluk Isıtılmış Presle Ezilirse Ne Olur?

40 tonluk ısıtılmış presin, sıradan nesneleri ne hale getirdiğine bakıyoruz.

Hydraulic Press Chanel, iki gün önce Youtube’da 40 tonluk ısıtılmış hidrolik presle beş farklı nesneyi ezdiği bir video yayınladı. Bu nesneler Nokia 3310, buz parçası, lego, portakal ve kar topu. Bu teste ilk olarak Nokia 3310, maruz kalıyor ve 40 tonluk ısıtılmış presin altında kalan telefondan geriye pek bir şeyin kaldığını söylemek zor. Daha sonra buz parçasına sıra geliyor ve presin buz parçasını ezmesiyle her tarafı bir sis bulutu kaplıyor. Lego ise daha pres kendisine yaklaşırken alev almaya başlıyor ve onun da sonu diğerlerinden farklı olmuyor. Portakal ve kar topunun preste ezilmesiyle ortaya etkileyici bir görüntünün çıktığını söylemekse zor.