  • HMD: Nokia 8 İçin Android Oreo Güncellemesi Çok Yakında!

Nokia 8 Android Oreo Beta Testleri Tamamlandı: Güncelleme Yakında!

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HMD Global yöneticisi Juho Sarvikas, Twitter'dan yaptığı açıklama ile beta programını sonlandırdıklarını ve Nokia 8'e çok yakında Android Oreo'yu yayınlayacaklarını söyledi.

Nokia, kullanıcılarına söz verdiği gibi Android Oreo güncellemelerini cihazlarına mümkün olan en kısa sürede yayınlamaya hazırlanıyor. Şirket, Nokia 8 için Android 8.0 beta sürecini tamamladı ve artık nihai sürümün kullanıcılara yayınlanması bekleniyor.
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HMD Global’in ürünlerden sorumlu şefi Juho Sarvikas, attığı tweette Nokia Mobile Beta Laboratuvar’ına katılan 2000’in üzerindeki kullanıcıya yardımları için teşekkür ederken çalışmaları tamamladıklarını ve yakında Android Oreo’yu Nokia 8 kullanıcılarına yayınlayacaklarını bildirdi.

Ne yazık ki Sarvikas güncellemenin gerçekleşeceği tarih hakkında bir bilgi vermedi. Fakat beta programının sonlandırıldığının resmi bir ağızdan açıklanmasından yazılımın neredeyse hazır olduğu ve yakında kullanıcılara yayınlanacağı çıkarımı yapılabilir.
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Kaynak : https://www.gsmarena.com/nokia_8_oreo_betatesting_completes_official_rollout_coming_up_next-news-28196.php
Etiketler: Nokia 8, Android Oreo
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