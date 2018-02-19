Nokia 9 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu sefer de, 2 adet kılıf görseli yeni telefonun tasarımı hakkında ipuçları veriyor.

Kılıf üreticilerinin yaptığı bazı "dikkatsizlikler", üreticilerin yeni telefon modellerinin "yanlışlıkla" ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Bildiğiniz üzere, yakın bir zaman önce Samsung Galaxy S9'un görselleri de bir kılıf üreticisi tarafından sızdırılmıştı. Kılıf üreticileri bunu yaparken kasıtlı olarak telefon üreticileriyle anlaşarak mı yapıyor, yoksa başka bir niyetleri mi var bilmiyoruz.

Sızdırılan iki adet kılıf görseli, Nokia 9'un tasarımını gözler önüne seriyor. Kılıflardan biri, çok net bir şekilde ekran kavisini ortaya koyarken, diğerinde bu kavis o kadar belli olmuyor.

Daha önce telefonda olacağı iddia edilen çift selfie kamerası ise, sızdırılan görsellerde net olarak görünmüyor. Nokia 9'un beklenen diğer özellikleri ise şu şekilde:

Snapdragon 835 işlemci

5.5" QHD OLED ekran

64/128 GB depolama kapasitesi

4 GB RAM

3250 mAh batarya

Nokia 9'un 25 Şubat'taki MWC 2018 fuarında tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Nokia'nın 3310 4G ve Nokia 1 adlı akıllı telefonlarını da tanıtacağı fuarda, kılıflar sayesinde tasarımı hakkında bilgi edinebildiğimiz Nokia 9'un tüm detayları gözler önüne serilecek. Nokia, HMD Global ortaklığıyla sıkıntılı günleri geride bırakmak istiyor. Ülkemizde ve dünyada bir süredir aktif olarak satışa başlayan Nokia, eski günlerine geri dönmek için sizce ne yapmalı?