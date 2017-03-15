Nokia’dan İki Yeni Telefon Daha Geliyor!

Nokia’nın Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Nokia 3, 5 ve 6 ile 3310’un yanı sıra 7 ve 8 modelleri de geliyor.

Uzunca bir aradan sonra HMD Global ile tekrar atağa kalkan Nokia, Mobil Dünya Kongresi ile start vermiş ve bizlere Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 3310 modellerini sunmuştu. Verilen aranın ardından büyük bir ilgi gören bu Nokia markalı telefonlardan sonra seri Nokia 7 ve Nokia 8 ile devam edecek.

Nokia 8 ve Nokia 7'de Snapdragon 653'ün beklenen ardılı olan Snapdragon 660'ın bulunduğu söyleniyor. Böylece bu iki cihaz da üst seviye yerine güçlü bir orta seviye telefonu olacaklar. Nokia 8 daha büyük bir ekran ve QHD çözünürlüğü ile gelirken, daha küçük Nokia 7 ise 1080p, yani Full HD çözünürlükle geliyor.

İnce ve metal bir yekpare kasa tasarımına sahip olacak olan 7 ve 8, ayrıca parmak izi okuyucu, hızlı şarj desteği, daha büyük Carl Zeiss kamera lensleri gibi detaylar ile gelecek olan bu yeni ikili, orta seviye pazarında ciddi bir üstünlük kurmak için uygun fiyat etiketiyle de geleceği konuşuluyor.

Mayıs ya da Haziran gibi tanıtılması beklenen Nokia 7 ve Nokia 8’in ardından bir de yıl sonuna doğru amiral gemi modeli gelmesi bekleniyor.