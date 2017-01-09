Nokia'dan Yeni Telefonun Özelliklerini Eleştirenlere Cevap: Boş Yapmasınlar, En İyi Kombinasyon Bu

Küllerinden doğmasını umut ettiğimiz Nokia, Nokia 6 modelinin donanımı ile ilgili sorulara net yanıtlar verdi.

Teknoloji tarihinin derinliklerinde kaybolduğu düşünülen Nokia, akıllı telefon dünyasına geri döndü. Nokia ve HMD Global tarafından geliştirilip, Çin'de üretilen Nokia 6 orta-üst segment akıllı telefon ligi dünyasında mücadele ediyor.

Bilindiği üzere Nokia 6; Qualcomm Snapdragon 430 yongası, 8 çekirdekli Cortex A-53 işlemci, 64 GB dahili saklama alanı ve 4 GB RAM'i tek potada eritiyor. Nokia; kendisine Çinli MyDrivers sistesi üstünden yöneltilen ve neden bu tür bir donanımı tercih ettiği yönündeki sorulara net yanıt veriyor: Çünkü bu kombinasyon pek çok müşteri tarafından, rahatça kullanılabilir.

Tabii ki şirketin gerçek cevabı daha fazla derinliğe sahip. Üretici, normal şartlar altında amiral gemisi telefonlarda bulabileceğiniz 4 GB RAM, 64 GB dahili saklama alanı ve 5.5 inçlik ekranı rakiplerine göre daha uygun bir fiyatla (Cihazın Amerika fiyatı 250 dolar seviyesinde) 6 modelinde sunmak istiyorsa, işlemci ve yonga maliyetlerini kısmak zorunda. Buna ek olarak Snapdragon 430, az enerji ile yetinen bir mimari. Bu da 3000 mAh'lık bataryanın ömrünü uzatıyor. Cihazın ekran boyutu ve çözünürlüğü düşünülürse, her türlü batarya koruma önlemi şart.

İskandinav teknoloji devi, akıllı telefon ailesini genişletme niyetinde. 2017 yılında satışa sunulması hedeflenen modeller; Qualcomm Snapdragon 835 ile donatılabilir.