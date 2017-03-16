Nokia ve Alcatel-Lucent Arasındaki Anlaşma Bilinenden Büyük!

Nokia, yıllık mali varlıklarını açıkladığında listede Alcatel telefon biriminin de olduğu fark edildi. Ne var ki Finlandiyalı üretici, konuyla ilgili daha önce açıklama yapmaya zahmet etmemiş.

Nokia, ağ donanım endüstrisinde Huawei ile daha iyi rekabet edebilmek için 2016'da Fransız telekom ekipman şirketi ve servis sağlayıcı Alcatel-Lucent'i 16.6 milyar dolar karşılığında satın aldı. Amacın ağ cihazları arasındaki rekabeti alevlendirmek olduğunu sanıyorduk, meğerse işlem daha büyük hacimliymiş. Anlaşmanın tüm detayları ortaya çıktı.

Alcatel, orta ve alt seviye telefonlar arasında çok popüler bir marka. Nokia mali varlıklarını açıkladığında Alcatel akıllı telefon biriminin de listede olduğu ortaya çıktı. Her nedense Finlandiyalı üretici, telefon birimi hakkında uzun süredir herhangi bir duyuruda bulunmamıştı.

Ancak ortada ilginç bir durum söz konusu. Alcatel-Lucent'in lisans hakları, 2024 yılına kadar BlackBerry'nin de lisansına haklarına sahip olan Çinli şirket TCL'ye aitti. Nokia, şu anda Lucatel'in yüzde 91.8 oranındaki hissesini elinde tutuyor. Lakin telefon lisans haklarının 7 yıl boyunca TCL'de kalacağı, Nokia tarafından da onaylandı.