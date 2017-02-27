Nokia'nın Yılan Oyunu Facebook Messenger’da Nasıl Oynanır?

Nokia'nın efsane telefonu 3310 içinde yine efsane olan bir oyunla döndü. Bu aralar herkesin elinde ve dilinde olan Yılan oyununun orjinalini, 3310'a sahip olmadan oynamanın bir yolu mevcut.

Nokia 3310, hiç beklenmedik bir dönüşle piyasaya çıktı. S30+ işletim sistemi ile çalışan telefon; içinde olmazsa olmaz kült oyun olan Yılan’ı da barındırıyor. Ancak bu oyunu oynamak için 3310’a sahip olmak zorunda değilsiniz.

3310’un tanıtıldığı etkinlikte, bu oyunun Facebook Messenger’da da oynanabileceği açıklandı. Basitliği ve bağımlılık yapıcılığı yüzünden Yılan oynayanlar, 3310’u ellerinden düşüremiyorlardı. Eğer 3310 almayı planlamıyorsanız ancak oyunun hastasıysanız, Facebook’ta oynanması sizin için ideal olacaktır. Facebook’un “Instant Games” olarak bilinen anlık oyunlarına Aralık ayında gelen Nokia’nın Yılan oyunu, telefondakinin birebir aynısı. Ayrıca burada birçok retro oyun da mevcut. Space Invaders’den Pac-Man’e dek birçok seçenek görebileceksiniz.

Yılan Oyunu’nu Açma

Yılan oyununu aşağıdaki adımları takip ederek adım şu şekilde açabilirsiniz.

1-Akıllı telefonunuzda Messenger uygulamasını açın.

2-Herhangi bir mesajlaşma penceresine gelin.

3-Yazı, kamera, emojiler gibi buttonların olduğu menünün en solunda oyun kolu şeklinde bir düğme göreceksiniz

4-Bu düğmeye tıklayın ve oyunların arasında Snake’i bulun. Üzerine tıklayın. Keyifli oyunlar!