Nokia, Özellikleriyle Ağzımızı Açık Bıraktıracak P1 İsimli Bir Telefon Tanıtabilir!

Nokia, geçtiğimiz hafta satışa çıkardığı Nokia 6 isimli telefonun ardından MWC etkinliğinde bu sefer çok daha güçlü bir cihazın duyurusunu gerçekleştirebilir.

Nokia, telefon sektörüne geçmiş zamanlarda olduğu gibi tekrar hızlı bir giriş yaptı. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta içerisinde Nokia 6 isimli telefonları ilk olarak Çin’de satışa çıkarılmış, ardından yüksek özelliklere sahip Nokia 8 isimli bir telefonun daha geleceğinden bahsedilmişti. Şimdi ise yeni bir ‘kardeş’ daha göründü: P1.

Söylentilere göre Nokia, MWC etkinliğinde P1 isimli bir model duyuracak. Muhtemelen Snapdragon 835 işlemciyle gelecek olan Nokia P1’de var olacağı söylenen diğer özellikler ise 6 GB RAM, Android 7.0 Nougat işletim sistemi, 5.3 inç ekran (çözünürlük belli değil), Carl Zeiss tarafından sertifikalandırılmış 22.6MP çözünürlüğünde arka kamera, suya ve toza karşı önlem alınmasını sağlayacak IP57 belgesi ve 128 / 256 GB dahili hafıza versiyonları.

Bunların dışında bataryasının Quick Charge teknolojili ve 3500mAh gücünde olması bekleniyor. P1 her ne kadar etkileyici özelliklere sahip olsa da bu yıl Galaxy S8, LG G6 ve iPhone 8 gibi piyasayı hareketlendirecek rakiplerle karşılaşacak. Üstelik bu cihazların hepsinde 10nm üretim sürecinden geçirilmiş işlemciler ve etkileyici ‘yükseltmeler’ bulunuyor.

Son olarak fiyatlarına değinelim. Cihazın 128 GB versiyonunun 800 dolar, 256 GB versiyonunun ise 950 dolar olması bekleniyor ki bu rakamların -telefon Nokia da olsa- çok fazla olduğunu söylemek gerekiyor. Tamam, biz de sizi çok özledik fakat eğer söylendiği gibi fiyatlar böyle olursa işiniz çok zor.