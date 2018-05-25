Nokia X6 Satışa Çıkar Çıkmaz Saniyeler İçinde Tükendi!

İkinci parti Nokia X6'ları satışa sunan HMD Global, tuhaf bir şekilde yine cihazı peynir ekmek gibi satmayı başardı. Satışa çıkan tüm Nokia X6'lar saniyeler içinde tükendi.

HMD Global, ilk parti Nokia X6’yı çevrimiçi olarak satışa sunduğunda tüm birimler saniyeler içinde satılmış, cihazın stoklarının tükenmesi dakikalar almamıştı. Bunu bir gelenek haline getiren HMD Global, Nokia X6’yı ikinci kez çevrimiçi ortamda satışa sundu.

Sonuç yine aynıydı; satışa çıkan tüm Nokia X6’lar saniyeler içinde tükendi. Nokia X6’nın Çin’de çok popüler bir cihaz olduğu zaten biliniyordu. Fakat muhtemelen bu kadarını HMD Global dahi tahmin edememiştir.

Nokia X6’ya olan bu yoğun talep, akıllara farklı bir soruyu getiriyor; tedarik sorunları yaşanır mı? HMD Global bir anda 1 milyon birimin üzerinde akıllı telefon satışı gerçekleştirdi ki bu da tedarik sorunları oluşması için yeterli. Fakat şu an için böyle bir şey söz konusu değil.