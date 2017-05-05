Nolan’ın Son Filmi Dunkirk, Yeni Fragmanı ile Karşımızda!

Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ten gümbür gümbür bir yeni fragman daha.

Yaptığı filmler ile son 10-15 yılda sinema sektörünün en önemli, en gözde isimlerinden biri haline gelen Christopher Nolan, son olarak İkinci Dünya Savaşı'nı alan Dunkirk filmi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy gibi isimleri barındıran film, II. Dünya Savaşı'nda Alman ordusu tarafından etrafları sarılmış Belçika, İngiliz, Kanada ve Fransız askerlerinin hayatta kalma mücadelerini konu alacak.

Tabii işin içinde Christopter Nolan gibi bir yönetmen olması (filmin senaryosu da Nolan'a ait), üstüne bir de II. Dünya Savaşı gibi önemli bir tarihi olay ele alınması, filme olan beklentiyi epey bir arttırmış durumda. Sosyal medyada da büyük ilgi gören ve sıkça konuşulan filmden daha önce iki fragman gelmişti. Şimdi ise üçüncü bir fragman daha yayınlanmış durumda.

Dunkirk, 21 Temmuz'da vizyonda olacak.