Normal Robotlardan Hızlı Hareket Eden Bir Robot Geliştirildi

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmalar sonucunda normal robotlardan daha hızlı hareket eden örümcek benzeri bir robot geliştirdiler.

Lozan Üniversitesi ve İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacılardan oluşan bir mühendislik ekibi, diğer robotlara göre bir hayli hızlı hareket eden 6 ayaklı bir robot geliştirdi.

Çoğu böcek, yürürken üç ayağını kullanır. Mühendislik ekibi, başka tür bir hareket şeklinin daha verimli olabileceğinden kuşkulandı. Ekibin baş mühendislerinden biri ve araştırmanın eş yazarı olan Pavan Ramdya, konuyla ilgili olarak yayınlanan basın bülteninde neden böceklerin yürürken üç ayaklarını kullandıklarını ve bu yürüme şeklinin 6 ayaklı hayvanlar ve robotlar için en hızlı yürüme şekli olup olmadığını belirlemek istediklerini belirtti.

Ekip, muhtemel yürüyüş şekillerini optimize etmek için evrim tabanlı bir algoritma meydana getirdi ve birçok bilgisayar simülasyonu yürüttü. Algoritma, en yavaş yürüyüş şekillerini ayıkladı ve en hızlı olanını tespit etti. Simüsyonlar sonucunda en hızlı yürüyüş şeklinin, iki ayaklı yürüyüş şekli olduğu ortaya çıktı.

Ramdya, yaptıkları çalışmalar sonucunda böceklerin ayaklarının yapışkan özelliklere sahip olması nedeniyle üç ayaklı yürüyüş şeklini verimli olarak kullandığına dair düşüncelerinin doğru çıktığını ifade etti. Ayrıca bunun uzun süredir devam eden biyolojik bir hipotezi doğruladığını belirtti.

Bu araştırma, sadece robotik bilimine fayda sağlamıyor, aynı zamanda biyologlara da yardım ediyor. Araştırmacılar, sineklerdeki yapışkanlığın etkilerini araştırarak böcekler üzerinde biyolojik araştırmalar yapabilir.